Futter und Zubehör: Ressourcenpark sammelt Spenden für Arche Noah

Im Ressourcenpark Graz werden im Mai und Juni Futter- und Sachspenden für Hunde und Katzen gesammelt. Die Aktion unterstützt das Tierheim Arche Noah.

In der Re-Use-Zone des Ressourcenparks Graz findet im Mai und Juni eine Spendenaktion zugunsten des Tierheims „Arche Noah“ statt. Ziel ist es, die Versorgung der dort betreuten Hunde und Katzen mit dringend benötigten Futter- und Sachspenden zu unterstützen.

Futter und Zubehör für Hunde und Katzen gesucht

Gesammelt werden unterschiedliche Sachspenden für die Tiere im Tierheim. Dazu zählen sowohl Nass- als auch Trockenfutter, wobei bevorzugt getreidefreie Varianten sowie hypoallergenes und gastrointestinales Futter angenommen werden. Voraussetzung ist, dass die Produkte originalverpackt sind und ein gültiges Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen. Auch spezielles Futter für Katzenbabys, etwa Aufzuchtmilch, wird benötigt.

Spielzeug und Alltagsbedarf willkommen

Neben Futterspenden können auch verschiedene Gegenstände abgegeben werden. Dazu gehören Spielzeug für Hunde und Katzen, Kauartikel sowie Kratzpappen für Katzen. Diese sollen zur Beschäftigung und zum Wohlbefinden der Tiere im Tierheim beitragen. Die Organisatoren betonen, dass jede Spende, unabhängig von Größe oder Menge, direkt den Tieren im Tierheim zugutekommt. Ziel der Aktion ist es, die Versorgung der Tiere zu verbessern und das Tierheim im Alltag zu entlasten