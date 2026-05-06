Steirische Schüler zeigen beim Erste-Hilfe-Landesbewerb volles Können

250 Jugendliche aus 36 steirischen Schulen stellten im Grazer CITYPARK ihr Wissen in Erste Hilfe unter Beweis. Die besten Teams qualifizierten sich für den Bundesbewerb.

Der Erste-Hilfe-Landesbewerb der steirischen Schulen hat am 6. Mai im Grazer CITYPARK stattgefunden. Insgesamt rund 250 Schüler und Schülerinnen im Alter von 10 bis 18 Jahren traten in 46 Teams an, um ihr Können in realitätsnahen Notfallsituationen zu zeigen. Dabei standen sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Fertigkeiten im Mittelpunkt.

Praxisnahe Aufgaben unter realen Bedingungen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten an mehreren Stationen unterschiedliche Szenarien bewältigen – von der Versorgung von Verletzungen bis hin zum richtigen Verhalten in akuten Notlagen. Ziel des Bewerbs war es, rasches und korrektes Handeln im Ernstfall zu trainieren und sichtbar zu machen. Vor dem Wettbewerb wurden die Jugendlichen im Unterricht intensiv auf den Bewerb vorbereitet. Lehrkräfte vermittelten dabei grundlegende und erweiterte Erste-Hilfe-Kenntnisse. Geprüft wurden die Teams vor Ort von erfahrenen Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten des Roten Kreuzes.

Die Gewinner

Am Ende setzten sich in der Kategorie Jugend I (bis 13 Jahre) die MS Obdach sowie das BG Rein ex aequo mit jeweils 274 Punkten durch. In der Kategorie Jugend II (bis 18 Jahre) holte das BG/BRG Weiz mit 301 Punkten den ersten Platz. Die Siegerteams vertreten die Steiermark beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb der Schulen am 2. Juni in Kärnten. Die Organisatoren betonten, dass alle teilnehmenden Teams mit ihren Leistungen gezeigt hätten, wie wichtig und gut verankert Erste-Hilfe-Wissen bei Jugendlichen ist.

©Rotes Kreuz