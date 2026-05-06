Fan-Streit beim GAK eskaliert: „Schwerwiegende Grenzüberschreitungen“

Beim Grazer Fußballklub GAK sorgt ein Konflikt innerhalb der Fanszene für Unruhe. Während sportlich der Klassenerhalt im Fokus steht, überschattet ein interner Streit die Schlussphase der Saison.

Beim GAK ist es abseits des Rasens zu Spannungen innerhalb der eigenen Anhängerschaft gekommen. Wie aus dem Umfeld des Vereins berichtet wird, sollen einzelne Fangruppierungen anderen den Zugang zum Stadionbereich verwehrt haben. Hintergrund dürften interne Differenzen und Machtfragen innerhalb der Fanszene sein. Besonders im Bereich des Südeingangs soll es im Rahmen eines Heimspiels zu Vorfällen gekommen sein, die nun auch den Verein selbst beschäftigen.

„Vielzahl von schwerwiegenden Grenzüberschreitungen“

Der GAK hat sich in einer offiziellen Stellungnahme zu den Ereignissen geäußert und deutliche Worte gewählt. Darin heißt es: „Beim Heimspiel gegen die WSG Tirol am 2.5.2026 kam es im Eingangsbereich des Südeingangs zu Vorkommnissen, die als vorläufiger Höhepunkt einer Vielzahl von schwerwiegenden Grenzüberschreitungen durch einen kleinen Teil der Fanszene des GAK 1902 angesehen werden müssen.“ Der Verein kündigt eine umfassende Aufarbeitung der Geschehnisse an und behält sich auch rechtliche Schritte vor.

Aufarbeitung nach Saisonende angekündigt

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel sollen die Vorfälle gemeinsam mit Behörden und, falls notwendig, auch vereinsintern geprüft werden. Dabei könnten auch Konsequenzen und mögliche Präventionsmaßnahmen für die kommende Saison beschlossen werden. Bis dahin will der Klub jedoch keine weiteren öffentlichen Stellungnahmen abgeben.

Fokus soll auf Klassenerhalt liegen

Trotz der Unruhe im Umfeld richtet der Verein den Blick klar auf den sportlichen Saisonabschluss. In der Stellungnahme betont der GAK: „Der Fokus soll nun auf die letzten beiden Spiele gerichtet werden, in denen es schließlich um den Klassenerhalt geht.“ Gleichzeitig appelliert der Klub an die gesamte Anhängerschaft, die Mannschaft in der entscheidenden Phase zu unterstützen. Ziel sei es, alle Kräfte zu bündeln und im letzten Heimspiel gemeinsam aufzutreten. Ein Sieg würde den Verbleib in der Bundesliga sichern, dieses Ziel habe oberste Priorität.