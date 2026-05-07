„Damit Graz nicht radlos wird“: Grüne touren für Wahlkampf durch Graz

„Damit Graz nicht radlos wird“ - mit diesem Spruch fährt seit gestern ein neues Lastenrad der Grazer Grünen durch die Stadt. Damit wurden auch gleich Produkte für den Wahlkampfauftakt am 20. Mai transportiert.

Die Grazer Grünen setzen im Vorfeld der Gemeinderatswahl auf ein auffälliges Zeichen im Stadtbild. Seit gestern ist ein neues Lastenrad unterwegs, das mit Slogans wie „Damit Graz nicht radlos wird“ auf den bevorstehenden Wahlkampf aufmerksam macht. Mit dem Fahrrad wurden bereits Produkte für den Grünen Wahlkampfauftakt am 20. Mai quer durch Graz transportiert. Das Material stammt laut den Grünen von Grazer Unternehmen und wurde direkt mit dem Lastenrad abgeholt.

Botschaft mit Seitenhieb

Auf dem Lastenrad ist auch der Spruch „Starke Grüne auf die Zwei“ zu lesen. Damit spielen die Grünen auf ihr Ziel bei der Gemeinderatswahl an: Sie wollen hinter Bürgermeisterin Elke Kahr zweitstärkste Kraft werden. Präsentiert wurde das neue Lastenrad von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Gemeinderatskandidat Valentin Gritsch.

©Eichberger – Die Grünen Graz Valentin Gritsch und Geschäftsführer Timon Scheuer holen mit dem neuen Lastenfahrrad Produkte für den Grünen Wahlkampfauftakt bei Grazer Unternehmen ab. ©Eichberger – Die Grünen Graz Judith Schwentner und Gemeinderatskandidat Valentin Gritsch präsentieren das neue Lastenfahrrad der Grazer Grünen vor dem Grazer Rathaus.

„Stadt der kurzen Wege“

Für Judith Schwentner steht fest, welchen Weg Graz künftig einschlagen soll. „Wir wollen Graz weiterhin als Stadt der kurzen Wege gestalten – mit mehr Grün, sicheren Geh- und Radwegen und lebendigen Grätzeln. Genau das macht Lebensqualität in unserer Stadt aus. Entscheidend dafür wird sein, wie stark die Grünen Graz weiter mitgestalten können“, sagt Judith Schwentner.