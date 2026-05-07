Polizeiauto in Unfall verwickelt: Mehrere Bim-Linien umgeleitet

Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen kurz nach 9.30 Uhr in der Nähe des Jakominiplatzes. Offenbar war auch ein Polizeifahrzeug in den Crash verwickelt und wurde dabei beschädigt. Polizei und Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz. Vonseiten der Holding Graz heißt es dazu: „Wegen eines PKW-Unfalles nahe des Eisernen Tores müssen die Linien 1, 4, 6 und 7 in Fahrtrichtung Jakominiplatz über den Andreas-Hofer-Platz fahren. Für die Linien 3 und 5 wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und Andritz eingerichtet“. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

©Grazwellness Ein Unfall nahe des Jakominiplatzes sorgt derzeit für Einschränkungen bei mehreren Grazer Bim-Linien. ©Grazwellness Wegen eines Unfalls am Eisernen Tor können mehrere Straßenbahnen nicht wie gewohnt durch die Herrengasse fahren.