Skip to content
Region auswählen:
/ ©Grazwellness
Foto auf 5min.at zeigt einen Bim-Unfall in dem auch ein Polizeiauto verwickelt war.
Nach dem Unfall nahe des Eisernen Tores müssen mehrere Straßenbahnlinien in Graz umgeleitet werden.
Graz
07/05/2026
Grazer Innenstadt

Polizeiauto in Unfall verwickelt: Mehrere Bim-Linien umgeleitet

Nach einem Unfall nahe des Eisernen Tores kommt es am Donnerstagvormittag in Graz zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Betroffen sind mehrere Linien der Graz Linien.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen kurz nach 9.30 Uhr in der Nähe des Jakominiplatzes. Offenbar war auch ein Polizeifahrzeug in den Crash verwickelt und wurde dabei beschädigt. Polizei und Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz. Vonseiten der Holding Graz heißt es dazu: „Wegen eines PKW-Unfalles nahe des Eisernen Tores müssen die Linien 1, 4, 6 und 7 in Fahrtrichtung Jakominiplatz über den Andreas-Hofer-Platz fahren. Für die Linien 3 und 5 wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und Andritz eingerichtet“. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Foto auf 5min.at zeigt einen Bim-Unfall in dem auch ein Polizeiauto verwickelt war.
©Grazwellness
Ein Unfall nahe des Jakominiplatzes sorgt derzeit für Einschränkungen bei mehreren Grazer Bim-Linien.
Foto auf 5min.at zeigt einen Bim-Unfall in dem auch ein Polizeiauto verwickelt war.
©Grazwellness
Wegen eines Unfalls am Eisernen Tor können mehrere Straßenbahnen nicht wie gewohnt durch die Herrengasse fahren.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: