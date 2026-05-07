250 Jugendliche zeigten ihr Erste-Hilfe-Können beim Landesbewerb

Im CITYPARK wurde es am Dienstag ernst: Rund 250 Jugendliche aus der ganzen Steiermark traten beim Erste-Hilfe-Landesbewerb der Schulen an. An mehreren Stationen mussten die Schüler zeigen, wie sie in Notfällen richtig reagieren.

250 Jugendliche zeigen im CITYPARK, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist und im Ernstfall Leben retten kann.

250 Jugendliche zeigen im CITYPARK, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist und im Ernstfall Leben retten kann.

Bereits beim Betreten der Bewerbsstationen war klar: Hier zählt jede Handlung. Insgesamt 46 Teams aus 36 steirischen Schulen stellten sich unterschiedlichen Erste-Hilfe-Szenarien. Von der Versorgung verletzter Personen bis zum richtigen Verhalten in schwierigen Notfällen mussten die Jugendlichen ihr Wissen praktisch anwenden. Dabei arbeiteten die Teams konzentriert und bewiesen viel Engagement.

©CITYPARK Große Freude bei der feierlichen Siegerehrung am Panorama Platz im CITYPARK. ©CITYPARK Die Siegerteams vertreten die Steiermark beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb der Schulen am 2. Juni in Kärnten.

Wissen aus dem Unterricht angewendet

Die intensive Vorbereitung in den Schulen machte sich beim Bewerb bemerkbar. Sowohl in den theoretischen als auch in den praktischen Aufgaben überzeugten die Teilnehmer mit sicherem Auftreten und hoher Fachkompetenz. Bewertet wurden die Leistungen von erfahrenen Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten des Roten Kreuzes, die die einzelnen Szenarien genau beobachteten. Besonders deutlich wurde beim Bewerb, wie wichtig eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung bereits in jungen Jahren ist. Viele der Jugendlichen meisterten die Situationen ruhig und souverän – Fähigkeiten, die im Ernstfall entscheidend sein können.

Die besten Teams fahren nach Kärnten

Der Höhepunkt des Tages folgte am Nachmittag bei der Siegerehrung. Dort wurden die erfolgreichsten Teams für ihre Leistungen ausgezeichnet. Für sie geht es nun weiter zum Erste-Hilfe-Bundesbewerb der Schulen, der am 2. Juni in Kärnten stattfindet.