Grazer „Bier-Kultur-Bim“ geht wieder auf Schiene

In Graz fährt 2026 wieder eine ganz besondere Bim durch die Stadt - diesmal mit noch mehr Bier, Geschichte und jeder Menge Gesprächsstoff an Bord.

In Graz fährt 2026 wieder eine ganz besondere Bim durch die Stadt - diesmal mit noch mehr Bier, Geschichte und jeder Menge Gesprächsstoff an Bord.

Wer in Graz künftig in die „Bier-Kultur-Bim“ einsteigt, bekommt mehr als nur eine Straßenbahnfahrt serviert. Die historische Garnitur wird ab 2026 zur rollenden Mischung aus Bierverkostung, Stadtgeschichte und geselligem Erlebnis. Nach drei erfolgreichen Jahren der Puntigamer Bier-Bim wird das Konzept jetzt deutlich erweitert – mit neuen Themen, mehreren Brauereien und kulturellen Schwerpunkten. Die historische Museumstramway aus dem Jahr 1909 tuckert dabei wie gewohnt durch die Grazer Innenstadt. Statt nur Bier steht künftig aber die gesamte steirische Genuss- und Alltagskultur im Mittelpunkt. Organisiert wird das Angebot vom Tramway Museum Graz gemeinsam mit der Erlebnisagentur Markus Leingruber.

Vom Craftbier bis zum Volkslied

Neu ist vor allem die thematische Vielfalt. Bei den geplanten Fahrten geht es etwa um Grazer Stadtgeschichte, Peter Rosegger, berühmte Persönlichkeiten oder die Gartenstadt Graz. Besonders stimmungsvoll dürfte die Fahrt im Juli werden: Dann wird in der Bim gemeinsam gesungen und gejodelt – begleitet vom Steirischen Volksliedwerk. Auch bei der Bierauswahl wird breiter eingeschenkt. Statt eines einzigen Partners kommen gleich mehrere steirische Brauereien an Bord: darunter Schilcherbräu, Eule Bier, Tom & Herry Brewing, Gratzer sowie Puntigamer und Reininghaus. Ein Bierprofi erklärt dabei alles rund um Sensorik, Brauprozess und österreichische Bierkultur. Oder wie es in der Aussendung heißt: „Biergeschichte, Brauprozess, Rohstoffe und österreichische Bierkultur spannen den Bogen zwischen den einzelnen Marken und Brauereien.“

Eine alte Bim mit bewegter Geschichte

Gefahren wird mit dem Triebwagen 121 – einem echten Stück Grazer Verkehrsgeschichte. Der Wagen wurde 1955 auf einem älteren Fahrgestell aufgebaut, war aber nur acht Jahre im regulären Einsatz unterwegs. Weil Schienenbremsen fehlten, wurde die Bim bereits 1963 ausgemustert. Seit 1969 gehört sie dem Tramway Museum Graz und wird seither für Sonderfahrten genutzt. Mit nur 20 Sitzplätzen bleibt das Erlebnis bewusst klein und persönlich. Genau das soll laut Veranstaltern auch die Stimmung an Bord fördern: kommunikativ, gemütlich und verbindend.

©Tramway Museum Graz Die historische Museumstramway wird 2026 wieder zur rollenden Genuss- und Kulturbühne durch Graz.

Ausstieg mit „Pfiff“ und SteirerBitter

Die Fahrt endet künftig nicht einfach irgendwo, sondern ganz bewusst beim Gösser Bräu in der neuen Neutorgasse. Dort wartet auf die Fahrgäste ein frisch gezapfter „Pfiff“ und der sogenannte SteirerBitter – ein Kräuterlikör mit Wurzeln bis ins Jahr 1855. Die Geschichte dahinter führt zurück zu den Brüdern Reininghaus, die einst am Grazer Steinfeld Liköre herstellen durften. Heute wird der Bitter mit regionalem Bieralkohol, Leutschacher Hopfen und Kräutern neu interpretiert. Die Veranstalter sehen darin ein Stück moderne Grazer Wirtshauskultur.

Sechs Fahrten fix geplant

Der Einstieg erfolgt jeweils bei der Schleife Steirerhof am Jakominiplatz. Geplant sind derzeit sechs Termine zwischen Mai und Oktober 2026. Die Fahrten finden ab zehn Personen statt und richten sich ausschließlich an Gäste ab 16 Jahren.