Kräftige Gewitterzelle trifft auf Graz: „Hagelkörner fallen vom Himmel“

Die bereits angekündigte Gewitterlage in der Steiermark hat sich am Nachmittag weiter zugespitzt. Eine kräftige Zelle hat nun auch den Grazer Raum erreicht.

Im Bereich Köflach-Voitsberg hat sich laut Wetterbeobachtungen eine besonders aktive Gewitterzelle gebildet, die sich rasch Richtung Osten verlagert hat. Wie bereits zuvor erwartet, entwickelten sich entlang der West- und Oststeiermark mehrere Schauer- und Gewitterfelder, die sich im Tagesverlauf weiter verstärkt haben.

Gewitterzelle erreicht Graz

„Im Bereich Köflach-Voitsberg [STMK] hat sich eine kräftigere Gewitterzelle gebildet, die aktuell in Richtung Osten zieht“, schreibt Skywarn. Die ursprünglich westlich entstandene Gewitterzelle ist mittlerweile im Raum Graz angekommen. „Kleinkörniger Hagel fällt vom Himmel“, schreib uns eine Leserin aus dem Stadtteil St. Leonhard. Mittlerweile ist der Hagel in Starkregen übergegangen.

Kräftige Niederschläge möglich

Im Einflussbereich der Zelle kann es weiterhin zu kräftigen Niederschlägen kommen. Neben starkem Regen sind auch kleinere Überflutungen nicht ausgeschlossen. Die Gewitteraktivität soll sich in den kommenden Stunden weiter Richtung Südosten verlagern und anschließend allmählich abschwächen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert