Grazer Business fällt Unwetter zum Opfer: „Jetzt wird evakuiert“

Starkregen und Hagel haben am Donnerstagabend in Graz für Chaos gesorgt. Auch der laufende Businesslauf ist von den Wetterkapriolen betroffen. "Jetzt wird evakuiert", wie ein Teilnehmer gegenüber 5 Minuten berichtet.

Die Läufer und Läuferinnen wurde aufgefordert, sich zum Schutz in die nahegelegene Tiefgarage zu begeben.

Die Läufer und Läuferinnen wurde aufgefordert, sich zum Schutz in die nahegelegene Tiefgarage zu begeben.

Heftige Regenfälle und stellenweise Hagel sind am Abend über Graz gezogen und haben den Businesslauf massiv beeinträchtigt. Laut einem Teilnehmer, der gerade noch ins Ziel kam, wurde die Veranstaltung plötzlich unterbrochen. „Jetzt wird evakuiert“, berichtet er gegenüber 5 Minuten. Über Lautsprecherdurchsagen sei die Evakuierung angeordnet worden. Den Angaben zufolge wurden alle Teilnehmenden aufgefordert, Schutz zu suchen. Die Läuferinnen und Läufer wurden dazu aufgefordert, sich in die nahegelegene Tiefgarage zu begeben, um dem Starkregen zu entkommen. Das Zielgelände wurde vorübergehend geschlossen, weitere Zieleinläufe waren nicht mehr möglich. Die Glacisstraße wurde gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert