Nach 39 Jahren: Grazer Festival geht heuer letztmals über die Bühne

Nach 39 Jahren endet 2026 das internationale Erzählfestival „Graz Erzählt“. Gründe dafür sind verschärfte Rahmenbedingungen und Kürzungen. Zum Abschied wartet das Festival noch einmal mit großen Geschichten auf.

Nach 39 Jahren findet „Graz Erzählt“ 2026 zum letzten Mal statt. Das Festival verabschiedet sich mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Motto „#dreamstories“.

Nach 39 Jahren findet „Graz Erzählt“ 2026 zum letzten Mal statt. Das Festival verabschiedet sich mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Motto „#dreamstories“.

Nach fast vier Jahrzehnten geht eines der bekanntesten Erzählfestivals Österreichs zu Ende: „Graz Erzählt“ findet von 21. bis 25. Mai 2026 ein letztes Mal statt. Unter dem Motto „#dreamstories“ lädt das Festival noch einmal dazu ein, Geschichten, Musik und Begegnungen gemeinsam zu erleben.

Festival setzt bewussten Schlusspunkt

1987 wurde „Graz Erzählt“ von Folke Tegetthoff gegründet, seit fünf Jahren liegt die Leitung bei Tessa Erker-Tegetthoff. Über Jahrzehnte entwickelte sich daraus ein internationales Festival für Erzählkunst – mit Veranstaltungen im Theater, im öffentlichen Raum und an besonderen Orten in Graz und der Steiermark. Doch nun endet diese Ära. Grund dafür seien verschärfte Rahmenbedingungen für freie Kulturformate. „Die Rahmenbedingungen für freie Kulturformate haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft – zuletzt nochmals zugespitzt. Kürzungen in der öffentlichen Förderung und der Wegfall wichtiger Standorte lassen eine Fortführung in der bisherigen Form nicht zu“, erklärt Festivalintendanz Tessa Erker-Tegetthoff. Die Entscheidung sei „keine Resignation, sondern ein bewusst gesetzter Schlusspunkt“.

Geschichten, Musik und Fantasie

Die finale Ausgabe versteht sich laut Veranstaltern nicht als Abschied, sondern als Einladung zum gemeinsamen Zuhören und Erzählen. Zu den Höhepunkten zählt die „Lange Nacht der Geschichten“ am 22. und 23. Mai im Schauspielhaus Graz. Internationale Künstlerinnen und Künstler verbinden dort Erzählkunst mit Musik, Tanz und Artistik. Bei „Story to Grow“ am 21. Mai sprechen unter anderem Anna und Ali Mahlodji sowie Anita Frauwallner über persönliche Lebensgeschichten, Visionen und darüber, wie Träume Realität werden können. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Das „Fest der Fantasie“ bei freiem Eintritt macht am 25. Mai in Thal und am 30. Mai in Bruck an der Mur Station. Die beliebte Schlössertour zu Pfingsten ist bereits ausverkauft.

„Graz träumt“ mitten in der Stadt

Schon vor Festivalbeginn wird das Motto „#dreamstories“ im öffentlichen Raum sichtbar. Die interaktive Kunstinstallation „Graz träumt“ verwandelt den Mariahilferplatz von 6. Mai bis 1. Juni in einen Erlebnisraum mit mehreren Stationen, darunter „Traumschlösser“ und eine Klangoase. Beiträge von Schülerinnen und Schülern, Seniorinnen und Senioren sowie sogenannten Traumpaten sollen unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen. Besucherinnen und Besucher können dabei auch eigene Gedanken und Wünsche einbringen.

Bürgermeisterin spricht über Kraft der Träume

Auch Graz-Bürgermeisterin Elke Kahr blickt auf die Bedeutung von Geschichten und Träumen: „‚Träume sind Schäume‘, sagt ein Sprichwort. Was uns im Traum begegnet, ist flüchtig und löst sich oft auf, sobald wir aufwachen. Aber Träume sind auch das Tor zu einer Welt hinter der Grenze zwischen Wirklichkeit und einer Erzählung, die in unserem Kopf entsteht, während wir schlafen. Jeder von uns ist also ein Geschichtenerzähler!“

©Thomas Luef/Luef light Mit der interaktiven Installation „Graz träumt“ wird der Mariahilferplatz schon vor Festivalbeginn zum öffentlichen Erlebnisraum für Geschichten, Klänge und Träume.