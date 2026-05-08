Zurück zu den Wurzeln: Vizebürgermeisterin Schwentner wird wieder DJane

Vom Rathaus zurück an die Turntables: Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) kehrt am 9. Mai für einen Abend in die Clubszene zurück. Beim „Coffee Rave“ im Parks gibt es Beats, Kaffee und eine Überraschung.

Was viele nicht wissen: Bevor Judith Schwentner in die Politik ging, war sie Teil der Grazer Clubszene. In der legendären Postgarage stand sie selbst hinter den Decks. Jetzt kehrt sie für einen Abend genau dorthin zurück, zumindest musikalisch. Am 9. Mai 2026 wird sie beim Event „Platz zum Feiern“ persönlich auflegen.

„Beats statt Beton“: Party im Park

Das Motto ist Programm: „Beats statt Beton“. Das beliebte Parks in der Zinzendorfgasse 4 wird zur Tanzfläche. Statt klassischem Clubsetting gibt es frische Luft, Kaffee und elektronische Musik. Organisiert wird der Event vom Sender Lava.fm, der bereits mit ungewöhnlichen Rave-Formaten in Graz für Aufsehen gesorgt hat. Unter anderem wurde das Lokal „paulundbohne“ mit ihren Events schon zum Beben gebracht. Der Clou: Es ist kein klassischer Nacht-Rave, sondern es wird tagsüber von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr geraved. Beim sogenannten Coffee Rave stehen statt Drinks koffeinhaltige Wachmacher im Mittelpunkt. Die ersten 50 Kaffees gehen sogar aufs Haus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 08:05 Uhr aktualisiert