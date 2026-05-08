Gefilmt: 14-Jährige in Hinterhalt gelockt und mit Eisenstange verprügelt

Ein geplanter Hinterhalt, extreme Gewalt und ein Prozess, der erschüttert: In Graz wurde eine 14-Jährige mit Eisenstange und Faustschlägen von Gleichaltrigen brutal attackiert. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Es beginnt mit einer scheinbar harmlosen Verabredung. Eine 14-Jährige folgt einer Einladung, nichts deutet darauf hin, dass sie in eine Falle gelockt wird. Doch genau das passiert: In einem verlassenen Gebäude eskaliert die Situation binnen Minuten. Mehrere Mädchen warten bereits. Der Plan steht.

Gewalt als Gruppendynamik

Die Tat war kein spontaner Ausbruch. Vor Gericht wurde deutlich: Teile der Gruppe wussten, was passieren sollte. Die Dynamik entwickelte sich aus einem Zusammenspiel von Druck, Zugehörigkeitsgefühl und fehlender Hemmschwelle. Während einige aktiv zuschlugen, standen andere daneben und griffen nicht ein. Auf die Frage von Richterin Andrea Schwinger-Wagner, ob sie eine Fluchtmöglichkeit gegeben hätte, verneinte das Opfer. Die anderen hätten den Ausgang blockiert, während sie brutal zusammengeschlagen wurde. Andere hielten das Geschehen mit ihren Handys fest. Zwei Mädchen sind in diesem Prozess laut Anklage Haupttäterinnen.

Die Bilder bleiben

Die Videos, die während der Tat entstanden, wurden im Prozess zu einem erschütternden Beweismittel. Sie zeigen das Ausmaß der Gewalttat. Mehrmals rpügeln die zwei Mädchen auf das Opfer ein, im Hintergrund ihre Hilfeschreie. Sie schlagen sie mit einer Eisenstange, zünden ihr die Haare und ihre Jacke an, bedrohen sie mit Glasscherben. Was zurückbleibt ist ein schwer traumatisiertes Mädchen, das unter Depressionen leidet und seit damals in psychiatrischer Behandlung ist.

Das Urteil und was es bedeutet

Nach intensiven Verhandlungen wurde nun ein Urteil gesprochen. Die Haupttäterinnen erhielten Haftstrafen zu je 18 Monaten Haft, sechs davon unbedient. Andere Beteiligte wurden mit bedingten Strafen und Geldstrafen belegt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.