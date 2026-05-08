Virus-Alarm am Flughafen Graz: Große Einsatzübung läuft

Nach mehreren Hantavirus-Fällen auf einem Kreuzfahrtschiff mit Toten und Verdachtsfällen weltweit rückt das Thema Infektionsschutz in den Fokus. In Graz wird nun der Ernstfall geprobt, mit einer groß angelegten Übung am Flughafen.

Die jüngsten Ereignisse rund um das Kreuzfahrtschiff „Hondius“ haben weltweit Aufmerksamkeit erregt. Mehrere Menschen infizierten sich mit dem Hantavirus, es gab Todesfälle und zahlreiche Kontaktpersonen mussten medizinisch überwacht werden. Passagiere verließen das Schiff bereits vor der Bestätigung der Infektionen, einzelne Fälle wurden erst später bekannt. Auch Flugpersonal und Kontaktpersonen wurden in Europa medizinisch untersucht. Die Entwicklungen zeigen, wie schnell sich Krankheiten international verbreiten können und wie wichtig funktionierende Notfallpläne sind.

Großübung am Flughafen Graz gestartet

Genau hier setzt nun eine groß angelegte Übung am Flughafen Graz an. Am heutigen 8. Mai wird mit dem Szenario „mögliche Infektion mit einer hochansteckenden Krankheit“ ein Ernstfall simuliert, der in dieser Form bisher noch nicht geprobt wurde. Die Übung ist Teil eines internationalen Sicherheitskonzepts und findet planmäßig alle zwei Jahre statt, diesmal mit einem besonders sensiblen Schwerpunkt.

Das Szenario: Kranker Flug wird umgeleitet

Im Mittelpunkt steht ein fiktiver Notfall: Ein Flugzeug aus Zentralafrika wird aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls nach Graz umgeleitet. An Bord befindet sich ein Forschungsteam, das an einer neuen Impfstrategie arbeitet. Während des Flugs verschlechtert sich der Zustand von zwei Personen rapide, der Verdacht auf eine hochinfektiöse Krankheit steht im Raum. Sobald das Flugzeug landet, wird am Flughafen eine komplexe Rettungskette aktiviert. Im Fokus stehen dabei nicht klassische Unfall- oder Brand-Szenarien, sondern der Umgang mit Infektionsrisiken. Einsatzkräfte trainieren den Einsatz von Schutzanzügen, die sichere Versorgung der Betroffenen sowie die Dekontamination. Auch spezielle Transportlösungen wie medizinische Isolationssysteme kommen zum Einsatz.

Zusammenspiel aller Einsatzkräfte entscheidend

Ein zentraler Bestandteil der Übung ist die Zusammenarbeit unterschiedlichster Organisationen. Flughafen, Rettungsdienste, Behörden und Blaulichtorganisationen müssen im Ernstfall perfekt abgestimmt agieren. Für Reisende gibt es dennoch Entwarnung: Der laufende Flugverkehr wird durch die Übung nicht beeinträchtigt. Starts und Landungen finden wie geplant statt.