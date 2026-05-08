Amok-Drohung in Graz: Schule bleibt vorsorglich geschlossen

Eine Amok-Drohung sorgt für Verunsicherung unter Eltern in Graz: Eine Schule bleibt vorsorglich geschlossen, nachdem eine entsprechende Nachricht kursierte. Die Polizei ermittelt, gibt aber gleichzeitig Entwarnung.

Eine Nachricht von einer Grazer Schule an die Eltern verschickt wurde, hat für große Aufregung gesorgt. Darin wird angekündigt, dass eine Grazer Schule am Freitag, 8. Mai 2026, aus Sicherheitsgründen geschlossen bleibt. Als Grund wird ein angekündigter Amoklauf genannt. Eltern wurden ausdrücklich gebeten, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken.

Polizei: „Keine akute Gefahr“

Auf Nachfrage bestätigt die Polizei gegenüber 5 Minuten, dass es tatsächlich einen Hinweis gegeben hat. „Ja, es gab vor einigen Tagen einen Hinweis auf eine Schulparkbank. Wir gehen jedem Nachweis nach“, so die Behörden. Vor Ort seien umgehend Maßnahmen gesetzt worden: Ermittlungen wurden durchgeführt, das Umfeld kontrolliert und Streifen entsandt. Gleichzeitig stellt die Polizei klar: „Es geht keine akute Gefahr für die Bevölkerung aus.“

Schule reagiert vorsorglich

Trotz dieser Einschätzung entschied sich die betroffene Schule, den Unterricht für den heutigen Tag auszusetzen. Die Maßnahme sei eine vorsorgliche Entscheidung, um kein Risiko einzugehen und Eltern sowie Schüler zu beruhigen. Besonders besorgniserregend ist laut Polizei eine Entwicklung, die sich in den letzten Monaten abzeichnet. „Leider häufen sich solche Drohungen immer mehr“, heißt es. Auch wenn viele Hinweise sich letztlich nicht bestätigen, müssen sie ernst genommen und umfassend überprüft werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert