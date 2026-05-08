Studie zeigt: Graz zählt zu den grünsten Städten Österreichs

Mehr Bäume, neue Parks und entsiegelte Flächen: Graz setzt seit Jahren konsequent auf Grünraum. Eine aktuelle Greenpeace-Studie bestätigt nun diesen Kurs und zeigt, wie gut die Stadt im Österreich-Vergleich abschneidet.

Die Stadt Graz setzt verstärkt auf mehr Grün im urbanen Raum und das nicht erst seit gestern. Bürgermeisterin Elke Kahr sieht die aktuelle Entwicklung als Ergebnis einer klaren politischen Linie. Gerade angesichts heißer Sommer und wachsender Städte sei es entscheidend, Lebensräume aktiv zu gestalten. „Wo immer wir können, schaffen wir Grünflächen, setzen Bäume, errichten Trinkbrunnen, Wasserspielplätze und schaffen kühle Räume“, betont Kahr. Dabei gehe es nicht nur um neue Parks, sondern auch um langfristige Maßnahmen: Flächen werden gezielt entsiegelt, zusätzliche Waldgebiete angekauft und bei Bauprojekten ein höherer Grünanteil gesichert.

©KPÖ Graz Graz Bürgermeisterin Elke Kahr: „Wo immer wir können, schaffen wir Grünflächen“.

Greenpeace-Studie: Graz unter den Top 3

Dass dieser Weg Wirkung zeigt, belegt nun eine aktuelle Untersuchung von Greenpeace. Mithilfe von Satellitendaten wurde der Grünanteil in den Stadtzentren aller österreichischen Landeshauptstädte analysiert. Das Ergebnis: Graz erreicht einen Grünanteil von 32,2 Prozent und landet damit auf Platz drei. Im bundesweiten Vergleich zählt die steirische Landeshauptstadt damit zu den Vorreitern. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich die Analyse ausschließlich auf das dicht verbaute Stadtzentrum konzentriert, also auf jene Bereiche, in denen Grünflächen besonders rar sind. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, wie wichtig urbane Grünflächen geworden sind.

©Stadt Graz/Foto Fischer Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Mehr Grün in der Stadt ist eine Frage der Lebensqualität.“

Schwentner: „Mehr Grün ist mehr Lebensqualität“

Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht die Zahlen als Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. „Mehr Grün in der Stadt ist eine Frage der Lebensqualität. Gerade in heißen Sommern spüren die Menschen, wie wichtig Bäume, Schatten und entsiegelte Plätze sind“, sagt sie.

Die sogenannte Grünraum-Offensive der Stadt hat in den vergangenen Jahren sichtbare Veränderungen gebracht: Über 3.300 neu gepflanzte Bäume seit 2022

14 neue Parks

Mehr als 100.000 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen

Dazu kommen Maßnahmen wie Blühwiesen, Dachbegrünungen und neue Konzepte zur besseren Nutzung von Regenwasser.

Noch Luft nach oben im Zentrum

Trotz der positiven Bilanz zeigt die Greenpeace-Studie auch, dass es weiterhin Herausforderungen gibt. Vor allem stark versiegelte Bereiche, etwa rund um zentrale Plätze, bieten noch Potenzial für zusätzliche Begrünung. Hier will die Stadt gezielt ansetzen: Hitze-Hotspots wie der Griesplatz oder der Europaplatz sollen künftig stärker begrünt und klimafit gemacht werden. „Wir wollen Graz weiter entsiegeln, begrünen und abkühlen“, sagt Schwentner. „Damit sich Menschen auch in 10 oder 20 Jahren noch gut in ihrer Stadt aufhalten und leben können.“ Zur Studie: https://act.gp/4d3POB4