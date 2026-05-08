Graz bekommt neuen Park in Eggenlend: Das bietet er jetzt

In Graz wurde Gertie-Pakesch-Kaan-Park eröffnet, der künftig als Treffpunkt für Familien, Jugendliche und Anrainer dienen soll. Auf 4.500 Quadratmetern entstand ein vielseitiger Freiraum mitten im Stadtteil Eggenlend.

Mit dem Gertie-Pakesch-Kaan-Park ist in Graz ein neuer öffentlicher Grünraum entstanden. Direkt beim Jugendfreizeitzentrum EggenLend bietet die Anlage künftig Platz für Sport, Erholung und Begegnung. Gerade in einem wachsenden Stadtteil wie Eggenlend soll der Park eine wichtige Rolle übernehmen. „Lebenswerte Stadtteile brauchen offene Orte, an denen sich alle Generationen gerne aufhalten. Genau das schaffen wir hier“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bei der Eröffnung.

Sport, Natur und Treffpunkt vereint

Die neue Parkanlage setzt bewusst auf Vielfalt. Großzügige Wiesenflächen, Schattenbäume und naturnahe Bereiche laden zum Verweilen ein. Gleichzeitig steht Bewegung im Mittelpunkt: Ein multifunktionaler Sportplatz ermöglicht Volleyball, Basketball und Fußball. Auch praktische Elemente wurden integriert: Ein Trinkbrunnen mit Dusche sowie ein durchgehender, beleuchteter Gehweg sorgen für zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten.

Klares Signal für Jugend und Familien

Für Sportstadtrat Kurt Hohensinner ist der Park mehr als nur ein neues Projekt: „Wo unsere Stadt wächst, muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Deshalb setzen wir hier bewusst ein klares Zeichen für Sport, Bewegung und sinnvolle Freizeitgestaltung.“ Besonders wichtig sei die direkte Nähe zum Jugendzentrum. Der Park soll jungen Menschen Raum bieten, aber auch Familien im Alltag entlasten. „Der neue Bezirkssportplatz ist kein Prestigeprojekt, sondern ein konkretes Angebot direkt im Grätzel“, so Hohensinner.

©Foto Fischer Vizebügermeisterin Judith Schwentner, GR Georg Topf und Christine Radl von der Grünraumabteilung gemeinsam mit den beiden Söhnen von Gertie Pakesch-Kaan, Peter und Muki Pakesch sowie ihrem Enkelsohn.

Mehr Bäume, mehr Natur mitten in der Stadt

Auch ökologisch setzt die neue Anlage Akzente. Insgesamt wurden 53 Bäume und rund 90 Sträucher gepflanzt, darunter auch Naschobst. Blühwiesen fördern zusätzlich die Artenvielfalt und schaffen einen naturnahen Übergang zur Umgebung. „Mit viel Sorgfalt und Gespür für den Ort ist hier ein Grünraum entstanden, der den Stadtteil spürbar bereichert“, erklärt Christine Radl von der Grünraumabteilung. In den vergangenen Jahren hat Graz gezielt in neue Grünräume investiert. Insgesamt wurden 14 Parks neu geschaffen, ein Ausbau, der die Lebensqualität in vielen Stadtteilen deutlich verbessert. Der Gertie-Pakesch-Kaan-Park ist Teil dieses langfristigen Konzepts.

Ein Name mit Geschichte

Benannt wurde die Anlage nach Gertrude Pakesch-Kaan, einer bedeutenden Persönlichkeit des Grazer Kulturlebens. Die 1924 geborene Pianistin und Musikwissenschaftlerin engagierte sich über Jahrzehnte für Kunst, Wissenschaft und Frauenrechte. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet.