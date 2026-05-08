Großbaustelle in Mariatrost gestartet: Diese Änderungen erwarten dich

Seit dieser Woche wird in Graz gebaut: Der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Mariatrost ist offiziell gestartet. Damit beginnt ein Projekt, das den öffentlichen Verkehr in diesem Bereich langfristig verbessern soll. Der Grund für die Bauarbeiten liegt auf der Hand: Die bestehende Infrastruktur stößt zunehmend an ihre Grenzen. Mit dem zweigleisigen Ausbau soll künftig ein dichterer Fahrplan möglich werden, konkret ein 6-Minuten-Takt. Das bedeutet: kürzere Wartezeiten, mehr Verbindungen und eine deutlich bessere Anbindung für Pendler.

Bauarbeiten in mehreren Etappen

Das Projekt wird schrittweise umgesetzt. Den Anfang macht ein Abschnitt in der südlichen Hilmteichstraße, wo aktuell die ersten Bauarbeiten laufen. In den kommenden Monaten wird der Ausbau Stück für Stück erweitert. Parallel dazu wird auch bestehende Infrastruktur erneuert, etwa Gleise, Leitungen und Haltestellen.

Verkehr wird vorübergehend umgestellt

Mit dem Baustart kommt es auch zu spürbaren Änderungen im Straßenverkehr. In der Hilmteichstraße gilt nun eine Einbahnregelung von Süden nach Norden. Auch rund um die Hilmgasse und die Mariatroster Straße wurden Fahrtrichtungen angepasst. Einige Abbiegevorgänge sind derzeit nicht möglich, was vor allem für Autofahrer Umwege bedeutet. Das aktuelle Projekt ist aber nur der Anfang. In den kommenden Wochen und Monaten folgen weitere Maßnahmen entlang der Strecke. So werden unter anderem Haltestellen modernisiert, ein neues Unterwerk errichtet und Brücken erneuert. Ab 11. Juli sind zusätzliche Änderungen im Öffi-Verkehr geplant, etwa bei der Linienführung und im Ersatzverkehr.