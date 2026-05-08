Schloßberg-Brücke in Graz wieder offen: Sanierung abgeschlossen

Nach monatelanger Sperre ist ein wichtiger Weg am Grazer Schloßberg wieder offen: Die historische Brücke der Schloßbergbahn wurde umfassend saniert und ist ab sofort wieder für Besucher zugänglich.

Gute Nachrichten für Spaziergänger, Touristen und Grazer: Die Schloßbergbahn-Brücke ist nach intensiven Arbeiten wieder begehbar. Seit Herbst 2025 wurde die Konstruktion umfassend erneuert, jetzt ist sie pünktlich zur Hauptsaison wieder geöffnet. Der Anlass für die Arbeiten lag bereits einige Jahre zurück. Bei einer Überprüfung im Oktober 2023 wurde festgestellt, dass eine Sanierung dringend notwendig ist.

Aufwendige Sanierung

Die Umsetzung war alles andere als einfach. Die Brücke liegt in einem denkmalgeschützten Bereich und gehört zu einem historischen Gartenensemble. Entsprechend mussten alle Maßnahmen eng mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt werden. Ein besonderes Detail: Die originalen Nietverbindungen, ein prägendes Element der Konstruktion, mussten erhalten bleiben.

Transport per Hubschrauber

Auch logistisch war das Projekt außergewöhnlich. Da ein Einsatz von Kränen an dieser exponierten Stelle nicht möglich war, wurden Teile der Brücke ausgebaut und per Hubschrauber transportiert. In einer spezialisierten Werkstatt wurden sie restauriert und anschließend wieder eingebaut. Parallel dazu wurden Fundamente, Auflager und weitere Bauteile erneuert. Insgesamt investierte die Stadt rund 420.000 Euro in die Sanierung. Ziel war es, den historischen Charakter zu bewahren und gleichzeitig die Sicherheit langfristig zu gewährleisten.

Politik betont Bedeutung für Graz

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zeigt sich erleichtert: „Jetzt ist der Schloßberg für seine vielen Besucher auch auf diesem Weg wieder sicher erreichbar.“ Auch Finanzstadtrat Manfred Eber unterstreicht die Bedeutung: „Der Grazer Schloßberg ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, es ist wichtig, dass er gut und sicher erreichbar ist.“

Beliebtestes Ausflugsziel der Steiermark

Dass sich die Investition lohnt, zeigen aktuelle Zahlen: Der Schloßberg ist das beliebteste Ausflugsziel der Steiermark. Allein 2025 wurden über 1,3 Millionen Fahrten mit Schloßbergbahn und Liften gezählt. Gemeinsam mit weiteren Attraktionen wie der Schöckl-Seilbahn kommt man sogar auf über 1,5 Millionen Fahrten jährlich.