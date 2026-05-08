Von Töpfern bis Graffiti: SMASH Festival in Graz öffnet kreative Welten

Am 9. Mai wird Graz zum Treffpunkt für Kunst, Handwerk und Mitmach-Kultur. Das SMASH Festival auf den Kasematten setzt auf Workshops, regionale Kreativität und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Mit über 150 Workshops, einem Designmarkt sowie Musik- und Kulinarikangeboten geht das SMASH Festival in Graz in die nächste Runde. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Zuschauen, sondern vor allem das aktive Mitmachen: Besucherinnen und Besucher können verschiedenste kreative Techniken direkt vor Ort ausprobieren. Das Konzept stammt vom Kollektiv artSIP, das die lokale Kunst- und Handwerksszene sichtbar machen will. Anders als klassische Märkte oder Festivals liegt der Fokus auf niederschwelligen Zugängen zu kreativen Prozessen.

Workshops im Mini-Format

Ein zentrales Element sind die parallel stattfindenden Workshops: Rund 25 Angebote laufen gleichzeitig in kurzen Einheiten von etwa 45 Minuten. Zwischen 10 und 18 Uhr reicht die Bandbreite von Töpfern und Life Drawing über Graffiti und Bodypainting bis hin zu Illustrationskursen oder ungewöhnlichen Formaten wie Gewürzcocktails. Die kompakten Einheiten sollen es ermöglichen, mehrere Disziplinen an einem Tag kennenzulernen und das ohne Vorkenntnisse und mit direkter Anleitung durch lokale Kreative.

Markt, Musik und regionale Ausrichtung

Ergänzt wird das Programm durch einen Art-Market mit regionalen Ausstellerinnen und Ausstellern sowie Live-Acts und einer Aftershow-Party. Neben Unterhaltung und Verpflegung betonen die Veranstalter vor allem Themen wie Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und die Wertschätzung handwerklicher Arbeit. Das Festival versteht sich damit nicht nur als Event, sondern auch als Plattform für die kreative Szene der Stadt – und als Einladung, selbst Teil davon zu werden.