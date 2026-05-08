Hasenhüttl spricht über Virusinfektion: „Es hätte mich fast getötet“

Der österreichische Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl hat erstmals ausführlich über eine schwere Erkrankung gesprochen, die ihn vor mehr als einem Jahrzehnt beinahe das Leben kostete. In einem Interview mit der britischen Zeitung „Mirror“ beschreibt der gebürtige Grazer, wie er sich 2012 mit dem Hantavirus infizierte – vermutlich beim Reinigen seiner Terrasse. Damals stand Hasenhüttl als Trainer in Deutschland an der Seitenlinie, als plötzlich massive gesundheitliche Probleme auftraten. „Es waren die schlimmsten drei Wochen in meinem Leben“, wird er zitiert. Zunächst hätten Kopfschmerzen eingesetzt, kurz darauf seien heftige Schmerzen im Rücken hinzugekommen: „Als ich anfing, starke Rückenschmerzen zu bemerken, fühlte es sich an, als ob mir ein Messer in den Rücken gerammt würde.“

Intensivstation und ungewisser Ausgang

Die Situation verschärfte sich rasch. Hasenhüttl schildert, wie sich seine Organe durch die Infektion vergrößerten und lebenswichtige Funktionen beeinträchtigt wurden. „Das Hantavirus vergrößerte meine Organe und hätte mich fast getötet“, sagt er rückblickend. Zwei Wochen verbrachte er schließlich auf der Intensivstation. Besonders belastend sei die Ungewissheit gewesen. „Ich war so lange weg und wusste nicht, wann ich zurückkommen würde.“ Auch körperlich habe ihn die Krankheit extrem gefordert: „Mein Herzschlag war so heftig, dass ich davon aufgewacht bin; ich spürte einfach dieses Pochen in meiner Brust.“ Eine gezielte Therapie gebe es nicht, erklärt Hasenhüttl: „Man muss warten, bis der Körper Antikörper bildet, und dann hoffen, zu überleben.“

Hasenhüttl: „Warum sollte ich an einem Virus sterben?‘

Die persönlichen Schilderungen erfolgen vor dem Hintergrund aktueller Hantavirus-Fälle, die zuletzt international Aufmerksamkeit erregt haben. Hasenhüttl beschreibt auch den mentalen Kampf während der Krankheit: „Ich versuchte, die negativen Gedanken zu verdrängen, weil ich mich jung, gesund und stark fühlte. Ich dachte: ‚Warum sollte ich an einem Virus sterben?‘“ Letztlich überstand der Steirer die Infektion. Seine Erfahrungen zeigen jedoch, wie gefährlich das durch Nagetiere übertragene Virus verlaufen kann – selbst bei sportlich trainierten Menschen.