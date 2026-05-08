Debatte um Politikergehälter: KPÖ wirft NEOS Widersprüche vor

Im laufenden Gemeinderatswahlkampf in Graz haben die NEOS mit dem Vorschlag, Politikergehälter zu halbieren, eine Debatte ausgelöst. Kritik kommt nun von der KPÖ: Klubobfrau Sahar Mohsenzada stellt die Glaubwürdigkeit des Vorstoßes infrage. „Das ist Wasser predigen und Wein trinken“, sagt Mohsenzada. Sie verweist darauf, dass die NEOS auf Landesebene bislang gegen entsprechende Kürzungen gestimmt hätten. Die Höhe der Bezüge werde im Landtag beschlossen, wo ein anderes Abstimmungsverhalten zu beobachten gewesen sei.

Unterschiedliche Positionen bei Förderungen

Auch bei der Diskussion um die Finanzierung politischer Klubs in Graz sieht die KPÖ Widersprüche. Nach dem Finanzskandal rund um die FPÖ seien strengere Regeln und Kürzungen bei der Klubförderung eingeführt worden. Laut Mohsenzada hätten die NEOS dabei keine klare Sparlinie verfolgt. Im Gegenteil: Der Grazer NEOS-Politiker Philipp Pointner habe sich dafür ausgesprochen, die Hürden für den Erhalt von Klubförderung zu senken. Konkret ging es darum, Fördermittel bereits ab zwei statt wie bisher ab drei Mandaten zu gewähren. Aus Sicht der KPÖ hätte dies Mehrkosten für die Stadt bedeutet.

©Julia Prassl/KPÖ Grazer KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada… ©NEOS …sieht Widersprüche bei NEOS unter Philipp Pointner.

KPÖ verweist auf eigene Maßnahmen

Die KPÖ hebt in diesem Zusammenhang eigene Maßnahmen hervor. Auf ihre Initiative hin sei die Klubförderung in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils um zehn Prozent reduziert worden. Zudem lege man die Verwendung der Mittel offen und gebe einen Teil davon an die Bevölkerung zurück. Die Debatte über Politikergehälter dürfte den Wahlkampf in Graz damit weiter prägen.