Wirbel um Besetzung: Graz schreibt Leitung des Sozialamts neu aus

Nach Turbulenzen rund um die Besetzung zieht die Stadt Graz Konsequenzen. Die Ausschreibung für die Leitung des Sozialamts wird wiederholt.

Die Stadt Graz wird die Suche nach einer neuen Leitung für das Sozialamt neu aufrollen. Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) kündigte an, die Ausschreibung zu wiederholen. Hintergrund ist eine politische und mediale Debatte rund um eine ursprünglich vorgeschlagene Kandidatin. Diese sei laut Eber mit Vorwürfen und Gerüchten konfrontiert worden, die sie in eine schwierige Lage gebracht hätten. Um weiteren Schaden abzuwenden, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

Schutz für Beteiligte im Verfahren

„Zum Schutz der Kandidatin und um weiteren Schaden vom Sozialamt, seinen Mitarbeiter:innen und der Hearingkommission abzuwenden, haben wir uns entschieden, die Stellenausschreibung zu wiederholen“, erklärte Eber. Gleichzeitig betonte er, dass das Auswahlverfahren ordnungsgemäß verlaufen sei. Die Hearingkommission, die ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung bestand, habe einen einstimmigen Vorschlag für die bestgeeigneten Bewerberinnen und Bewerber erarbeitet. Dennoch wolle man sicherstellen, dass die endgültige Besetzung frei von Zweifeln erfolgt.

Neuer Zeitplan bis Herbst

Die Ausschreibung soll nun zeitnah neu gestartet werden. Ziel ist es, dem neu gewählten Gemeinderat im September einen Vorschlag zur Entscheidung vorzulegen. Bis dahin bleibt die Leitung des Sozialamts weiterhin offen.