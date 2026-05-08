Graz jubelt: Sturm stellt wieder den besten Spieler der Liga

Otar Kiteishvili ist erneut zum besten Spieler der Admiral Bundesliga gewählt worden. Damit sichert sich der Profi des SK Sturm Graz die Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge – ein Kunststück, das in der Geschichte der Liga bislang nur wenigen gelungen ist. Die Wahl erfolgt durch Klubverantwortliche, darunter Präsidenten, Manager und Trainer der Bundesliga. Kiteishvili überzeugte auch in der Saison 2025/26 mit konstanten Leistungen, wichtigen Toren und seiner zentralen Rolle im Spiel der Grazer.

©Montage: SK Sturm Graz & 5 Minuten Kiteishvili ist erneut Bundesliga-Spieler des Jahres

Einordnung in die Liga-Geschichte

Mit dem dritten Titel en suite reiht sich der Georgier in eine exklusive Gruppe ein. Zuvor war es lediglich Ivica Vastić gelungen, die Auszeichnung drei Jahre hintereinander zu gewinnen. Steffen Hofmann erreichte ebenfalls drei Titel, jedoch nicht in aufeinanderfolgenden Spielzeiten. Neben Kiteishvili wurde auch ein Nachwuchsspieler des Vereins gewürdigt: Jacob Peter Hödl belegte in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ den dritten Platz.

„Unglaubliches Privileg“

Kiteishvili selbst betont die Bedeutung der Auszeichnung für ihn und das Team: „Diese Ehrung hat für mich einen hohen Stellenwert und ist auch beim dritten Mal wieder ein unglaubliches Privileg.“ Gleichzeitig verweist er auf die Rolle der Mannschaft: „Solche persönlichen Auszeichnungen wären ohne den Rückhalt meiner Mitspieler und unseres Trainerstabs nicht möglich.“ Mit Blick auf die verbleibenden Spiele der Saison zeigt sich der Mittelfeldspieler weiterhin fokussiert: „Für mich ist der Preis auch ein Zeichen unserer gemeinsamen Entwicklung – und wir sind noch nicht am Ende.“