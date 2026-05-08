Neue Rituals-Filiale eröffnet in Graz

Die internationale Kosmetikmarke "Rituals" eröffnet demnächst eine Filiale im Grazer Einkaufszentrum Citypark. Vor Ort deutet bereits alles auf den bevorstehenden Start hin.

Im Grazer Citypark steht eine Neueröffnung bevor: Die internationale Marke Rituals Cosmetics wird künftig mit einem eigenen Store im Erdgeschoß vertreten sein. Damit erweitert das Einkaufszentrum sein Angebot im Bereich Körperpflege und Lifestyle. Die Marke ist seit mehr als zwei Jahrzehnten am Markt und setzt auf Produkte rund um Körperpflege und Wohnambiente, die alltägliche Routinen in bewusste Wohlfühlmomente verwandeln sollen.

Eröffnung kündigt sich bereits an

Beim Lokalaugenschein zeigt sich: Der Shop ist aktuell noch geschlossen, doch die Auslage weist bereits auf die bevorstehende Eröffnung hin. Konkrete Details zum genauen Starttermin wurden bislang nicht bekanntgegeben.