Reininghaus zeigt vor, wie Mobilität ohne Auto funktionieren kann

In Reininghaus wird getestet, wie Mobilität der Zukunft funktionieren kann. Eine neue Umfrage zeigt jetzt: Öffis und Fahrrad liegen klar vor dem Auto, trotzdem bleibt die Parkplatzfrage ein Streitpunkt.

Wie bewegt man sich in Reininghaus durch den Alltag? Genau das wollte der Verein Stadtteil Graz Reininghaus gemeinsam mit der verkehrplus ZT GmbH herausfinden. Zwischen 23. Jänner und 27. März 2026 wurden Bewohner und Beschäftigte zum Mobilitätsverhalten befragt. Insgesamt nahmen 552 Personen teil – das entspricht rund zehn Prozent. „Das ist eine außergewöhnlich hohe Beteiligung. Sie zeigt nicht nur das große Interesse und die Bereitschaft zur Mitwirkung, sondern auch, dass Stadtentwicklung ein kontinuierlicher Transformationsprozess ist“, sagt Alexander Daum vom Verein Stadtteil Graz Reininghaus.mDie Ergebnisse wurden am 7. Mai in der Tennenmälzerei präsentiert. Vor Ort waren Bewohner:innen, Beschäftigte und Vertreter der Stadt Graz.

Weniger Autos, mehr Platz im öffentlichen Raum

Schon 2010 wurde im Rahmenplan für Reininghaus eine „eingeschränkte Auto-Mobilität“ beschlossen. Das Ziel: weniger Autos im Straßenraum und mehr Platz für Menschen. Heute sind oberirdische Parkplätze im Stadtteil kaum sichtbar, geparkt wird überwiegend in Tiefgaragen. Zusätzlich gibt es in jedem Quartier Carsharing-Stellplätze. Die Umfrage zeigt nun, wie dieses Konzept bei den Menschen ankommt. 71 Prozent der Befragten sind mit dem Stadtteil zufrieden, zwei Drittel bewerten den verkehrsberuhigten Ansatz positiv. Auffällig ist auch der Mobilitätsmix: Zwar besitzen rund zwei Drittel ein Auto, täglich genutzt wird es aber nur von etwa einem Viertel. Viele wechseln flexibel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. 84 Prozent gehen mindestens einmal pro Woche zu Fuß, 72 Prozent nutzen Öffis, 62 Prozent das Auto und 54 Prozent das Fahrrad.

Öffis liegen klar vor dem Auto

Besonders deutlich wird der Wandel beim Arbeits- oder Ausbildungsweg. 71 Prozent nutzen dafür umweltfreundliche Verkehrsmittel. 44 Prozent fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 22 Prozent mit dem Fahrrad und fünf Prozent gehen zu Fuß. Das Auto kommt auf 27 Prozent. Auch die Anbindung wird überwiegend positiv bewertet. 90 Prozent sind mit den Öffis zufrieden, 85 Prozent mit den Radverbindungen und 58 Prozent mit der Erreichbarkeit per Auto. „Umso erfreulicher ist, dass das Zukunftsszenario ‚verkehrsberuhigter Stadtteil‘ die Erwartungen übertroffen hat, in dem der ÖV-Anteil bei 44 und die PKW-Nutzung nur bei 26 Prozent liegt“, erklärt Birgit Leinich vom Verein Stadtteil Graz Reininghaus.

©Verein Stadtteil Reininghaus/Karoline Just | (v.l.n.r.): Ing. Bettina Thaller, Vorstand Verein Stadtteil Graz Reininghaus und ÖWG Wohnbau; Mag. Alexander Daum, Vorstand Verein Stadtteil Graz Reininghaus und ENW; DI Birgit Leinich, Vorstand Verein Stadtteil Graz Reininghaus und ÖSW.

Neue Anforderungen an die Mobilität

Seit der Planung des Stadtteils hat sich das Mobilitätsverhalten stark verändert. „Lastenfahrräder waren in österreichischen Städten eine Seltenheit und Roller noch ein Kinderspielzeug“, sagt Markus Frewein von der verkehrplus ZT GmbH. Heute brauche es breitere Radwege und neue Lösungen für unterschiedliche Verkehrsmittel. Die Umfrage soll deshalb nicht nur ein Stimmungsbild liefern, sondern konkrete Maßnahmen anstoßen. Geplant sind unter anderem ein neues Leitsystem für Besucher:innen, ein Mobilitätsfolder für Neu-Zuziehende sowie die Weiterentwicklung der Esplanade zu einer autofreien Zone.

Parkplatz-Thema bleibt Diskussionspunkt

Trotz der insgesamt positiven Bilanz gibt es weiterhin Spannungsfelder. Vor allem beim Thema Parkplätze zeigt sich laut den Verantwortlichen eine Diskrepanz. „Wir sehen in der Parkplatzsituation eine deutliche Diskrepanz zwischen Nutzung des PKWs und dem Bedarf an Stellplätzen. 56 Prozent verfügen über einen solchen, jedoch nur 23 Prozent nutzen ihr Auto täglich. Zudem verteuert die Errichtung von Tiefgaragen den Wohnraum“, so Leinich.