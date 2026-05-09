Astronautin verrät in Graz, was wir vom Weltall lernen können

Beim Circular Economy Summit Austria 2026 (CESA26) in der WKO Steiermark in Graz drehte sich am 7. Mai alles um die Frage, wie Ressourcen künftig besser genutzt werden können. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft tauschten sich über neue Projekte, Förderungen und Ideen zur Kreislaufwirtschaft aus. Im Mittelpunkt stand dabei auch der Start des neuen „Team Kreislaufwirtschaft“. Bundesminister Peter Hanke und Bundesminister Norbert Totschnig sehen darin einen wichtigen Schritt für Gemeinden in ganz Österreich. „Mit dem ‚Team Kreislaufwirtschaft‘ zünden wir den Turbo, um zahlreiche Projekte in den Regionen zu realisieren“, betonen die beiden Minister.

2,3 Millionen Euro für Gemeinden

Das neue Projekt soll Gemeinden dabei unterstützen, regionale Kreislaufwirtschaftsprojekte umzusetzen. Dafür stehen laut Minister Totschnig bis 2029 insgesamt 2,3 Millionen Euro aus Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik zur Verfügung. Gemeinden sollen dadurch leichter Zugang zu Beratung und Begleitung bekommen. „Wer Ressourcen sparsam einsetzt, handelt verantwortungsvoll für nächste Generationen. Kreislaufwirtschaft ist aktiver Umweltschutz“, so Totschnig. Ziel sei es außerdem, praxiserprobte Lösungen in ganz Österreich nutzbar zu machen und den Wissensaustausch zwischen Gemeinden zu stärken.

Astronautin bringt Blick aus dem All nach Graz

Für besonderes Interesse sorgte die Keynote der Tiroler Weltraummedizinerin und ESA-Astronautin Carmen Possnig. Sie zeigte, warum Kreislaufwirtschaft in der Raumfahrt längst Alltag ist. „Es geht darum, Ressourcen klug zu nutzen und Systeme so zu gestalten, dass sie auch unter Druck tragfähig bleiben“, erklärte Possnig. Gerade bei langen Weltraummissionen müsse mit begrenzten Ressourcen gearbeitet werden. „Eine Mars-Mission würde drei Jahre dauern. Wasser, Sauerstoff, Medikamente und Nahrung müssten so lange ausreichen“, sagte die Astronautin. Deshalb werde auf der Internationalen Raumstation ISS bereits heute ein Großteil des Wassers wiederverwertet. „Das System, das auf der Internationalen Raumstation ISS läuft, verwertet bereits 90 Prozent des Wassers wieder.“ Possnig verwies außerdem darauf, dass viele dieser Technologien inzwischen auch auf der Erde eingesetzt werden, etwa in kleinen Oasenstädten in Marokko und Algerien.

©CESA26/Paul Gruber | v.l.: Andreas Van-Hametner (Ressourcen Forum Austria), Valerie-Sophie Schönberg (Circular Economy Forum Austria), Carmen Possnig (Weltraummedizinerin, ESA Astronautin), Maria Gotschim (Klimabündnis Österreich), Simon Klambauer (Verein der Klima Modell Regionen)

Unternehmen zeigen Praxisbeispiele

Beim Summit wurden auch zahlreiche Beispiele aus der Praxis präsentiert. Unternehmen wie ANDRITZ, Infineon oder voestalpine zeigten laut Veranstaltern, wie Kreislaufwirtschaft bereits erfolgreich umgesetzt wird. Vorgestellt wurden außerdem Projekte rund um Ressourcenparks, kreislauffähiges Bauen und neue Mobilitätslösungen. WKO-Steiermark-Vizepräsidentin Gabriele Lechner sieht darin großes Potenzial: „Geringere Kosten, höhere Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten, Schaffung von Arbeitsplätzen – das Potenzial ist groß. Wir müssen es aber heben.“