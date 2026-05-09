Kindersicherheitsolympiade: Finale am Grazer Schloßberg

Am 21. Mai wird der Grazer Schloßberg zum Schauplatz der Kindersicherheitsolympiade. Volksschulkinder aus der ganzen Steiermark zeigen dort spielerisch ihr Können in Sachen Sicherheit, Geschick und Teamarbeit.

Seit 27 Jahren organisiert der Zivilschutzverband Steiermark die „SAFETY-Tour“. Was als Sicherheitsprojekt für Kinder begann, ist heute eine österreichweit bekannte Kindersicherheitsolympiade. Nach mehreren Wettkämpfen in der Gablenz-Kaserne treffen nun die Sieger der insgesamt 15 Vorbewerbe beim großen Landesfinale in Graz aufeinander. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam vom Sicherheitsmanagement der Stadt Graz und dem Zivilschutzverband Steiermark.

Spielen und dabei lernen

Teilnehmen dürfen Volksschulkinder der 3. und 4. Klassen. Bei verschiedenen Klassenbewerben und Spielen testen die Kinder nicht nur ihr Sicherheitswissen, sondern auch ihre Geschicklichkeit. Im Mittelpunkt steht laut Veranstaltern aber nicht der Konkurrenzkampf, sondern das Lernen durch Spiel und Spaß. Die Gewinner vertreten die Steiermark später beim Bundesfinale am 23. Juni in Wien. Das Landesfinale findet am Donnerstag, dem 21. Mai, in den Kasematten am Grazer Schloßberg statt. Los geht es um 9 Uhr, die Siegerehrung ist für 14 Uhr geplant.

„Prävention beginnt bereits im Klassenzimmer“

Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) betont die Bedeutung des Projekts: „Mit der Kindersicherheitsolympiade, die es bereits seit 27 Jahren gibt, hat der Zivilschutzverband Steiermark ein Jugendprojekt geschaffen, von dem österreichweit kaum ein vergleichbares existiert. Ein Musterbeispiel für die positive Zusammenarbeit zwischen Bildungsdirektion, Schulen und Zivilschutz. Denn Prävention beginnt bereits im Klassenzimmer.“ Auch Marco Triller, Präsident des Zivilschutzverbandes Steiermark, sieht den Mehrwert weit über den Wettbewerb hinaus: „Der Auftrag des Zivilschutzverbandes Steiermark ist es, Menschen darauf aufmerksam zu machen, selbst initiativ zu werden. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Kinder für das Thema begeistern! Sie sind großartige Verstärker für ihre Eltern.“

Einsatzorganisationen zeigen ihr Können

Parallel zum Finale wird am Schloßberg auch ein großer Sicherheitstag veranstaltet. Feuerwehr, Rettung, Polizei, Wasserrettung, Bergrettung und Hundestaffeln präsentieren dabei ihre Ausrüstung und zeigen verschiedene Vorführungen. Außerdem wird die AUVA mit einer Trial-Show vor Ort sein. Sahar Mohsenzada (KPÖ), die Bürgermeisterin Elke Kahr bei der Präsentation vertrat, sagt dazu: „Es ist großartig, wie Kinder auf spielerische Art und Weise Sicherheitsmaßnahmen erlernen und diese nach Hause tragen. Eine bessere Investition in eine sichere Zukunft kann man sich nicht vorstellen.“

©Stadt Graz/Fischer Bildungslandesrat Stefan Hermann präsentierte gemeinsam mit Marco Triller, Präsident des Zivilschutzverbandes, und Sahar Mohsenzada als Vertreterin der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr das Finale der Kindersicherheitsolympiade am Grazer Schloßberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 13:03 Uhr aktualisiert