Aus Bürgerideen wurde Realität: Neuer Rintpark eröffnet

Was 2021 mit Gesprächen und Workshops begonnen hat, wurde am Samstag, dem 9. Mai 2026, offiziell eröffnet: Der neue Veranstaltungsbereich im Frohnleitner Rintpark ist fertig. Gemeinsam mit Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Vertreter der Vereine und zahlreichen Gästen weihte die Stadtgemeinde das neue Gebäude feierlich ein. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur das neue Areal selbst, sondern auch die Idee dahinter: Die Bevölkerung sollte bei der Entwicklung mitreden können.

Musik, Familienprogramm und Vereine

Beim großen Eröffnungsfest wurde der neue Rintpark gleich mit Leben gefüllt. Neben dem offiziellen Festakt sorgten Blasmusikkonzerte, Musikprogramm sowie Angebote für Kinder und Familien für Stimmung. Viele Vereine aus Frohnleiten waren mit dabei und gestalteten das Fest aktiv mit. Bürgermeister Johannes Wagner zeigte sich zufrieden: „Vom offiziellen Teil und den Blasmusikkonzerten angefangen, über das weitere Musikprogramm bis hin zu den Angeboten für Kinder und Familien konnten wir mit der Eröffnung alle Generationen abholen und zeigen, was der neue Rintpark kann. Es ist großartig zu sehen, wie die vielen Ideen und Überlegungen der Bevölkerung, die wir im Projekt berücksichtigt haben, umgesetzt und jetzt mit Leben befüllt wurden.“

©Stadtgemeinde Frohnleiten | Bürgermeister Mag. Johannes Wagner, Landesrat Willibald Ehrenhöfer mit Mitgliedern des Frohnleitner Gemeinderates

Bürgerbeteiligung als Grundlage

Bereits 2021 startete die Stadtgemeinde einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Innenstadtentwicklung. Im Rahmen eines öffentlichen Workshops wurden dabei auch Ideen für den Veranstaltungsbereich im Rintpark gesammelt und diskutiert. Viele dieser Vorschläge flossen laut Stadtgemeinde direkt in die Planung der neuen Anlage ein. Der neue Bereich soll künftig flexibel genutzt werden können, etwa für Vereinsveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen oder Tagungen.

Investition für die Zukunft

Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. Das Land Steiermark unterstützt das Vorhaben mit rund 1,1 Millionen Euro an Bedarfszuweisungsmitteln. Geplant wurde das Veranstaltungsgebäude vom Architekturbüro Ganster. Nach dem Baustart im Herbst 2025 konnte das Projekt rechtzeitig vor der Veranstaltungssaison 2026 fertiggestellt werden.