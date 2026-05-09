Nachhaltigkeit im Fokus: Grazer Eco Festival geht in die vierte Runde

Das Grazer Eco Festival geht 2026 in die vierte Runde. Von Ende Mai bis Mitte Juni dreht sich in Graz und erstmals auch in umliegenden Gemeinden alles um Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und kreative Ideen.

Bis 2023 hatte Graz – im Unterschied zu vielen anderen Großstädten – kein eigenes Nachhaltigkeitsfestival. Aus einer einzelnen Idee entstand ein Format mit spürbarer Wirkung, das seither jedes Jahr weiter wächst.

Graz feiert Nachhaltigkeit: Geco Festival präsentiert Programm 2026

Das Programm des Geco Festivals erstreckt sich über die ganze Stadt – vom Lendhafen und die FH Joanneum über die Murinsel und den Schlossberg. Erstmals werden aber auch umliegende Gemeinden wie Stattegg oder Ragnitz miteingebunden. Inhaltlich setzt das Geco Festival heuer auch einen klaren Akzent auf soziale Nachhaltigkeit. Hochkarätige Speaker haben ihr Kommen zugesagt: Reporter und Autor Karim El-Gawhari, Publizistin und Nachhaltigkeitsaktivistin Nunu Kaller, Klima-Unternehmer Rajan Mehta und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann geben Einblicke in ihre Arbeit und laden zur Diskussion. Ein Vintage & FairFashion Markt, Filmvorführungen, ein Spaziergang durch das „essbare Graz“, gemeinsame Wanderungen, Musik und Kleinkunst sind weitere Programmpunkte. Kulinarik-Freunde dürfen sich über nachhaltige gastronomische Angebote mit dem Geco Kulinarikpass freuen.

©Martin Zöscher ©Martin Zöscher ©Martin Zöscher

Erstmal wird das Geco Festival größere Kooperationen mit anderen Festivals, Initiativen und Vereinen eingehen, etwa dem clim@-Festival, dem Crossroads Festival oder Bio Austria Steiermark – somit zieht sich das Programm zeitlich über den ganzen Juni. Wie man Umweltbewusstsein zeitgemäß lebt, das will das Grazer Eco Festival 2026 einmal mehr einer breiten Zielgruppe zeigen.