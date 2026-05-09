Nachhaltigkeit im Fokus: Grazer Eco Festival geht in die vierte Runde
Das Grazer Eco Festival geht 2026 in die vierte Runde. Von Ende Mai bis Mitte Juni dreht sich in Graz und erstmals auch in umliegenden Gemeinden alles um Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und kreative Ideen.
Bis 2023 hatte Graz – im Unterschied zu vielen anderen Großstädten – kein eigenes Nachhaltigkeitsfestival. Aus einer einzelnen Idee entstand ein Format mit spürbarer Wirkung, das seither jedes Jahr weiter wächst.
Graz feiert Nachhaltigkeit: Geco Festival präsentiert Programm 2026
Das Programm des Geco Festivals erstreckt sich über die ganze Stadt – vom Lendhafen und die FH Joanneum über die Murinsel und den Schlossberg. Erstmals werden aber auch umliegende Gemeinden wie Stattegg oder Ragnitz miteingebunden. Inhaltlich setzt das Geco Festival heuer auch einen klaren Akzent auf soziale Nachhaltigkeit. Hochkarätige Speaker haben ihr Kommen zugesagt: Reporter und Autor Karim El-Gawhari, Publizistin und Nachhaltigkeitsaktivistin Nunu Kaller, Klima-Unternehmer Rajan Mehta und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann geben Einblicke in ihre Arbeit und laden zur Diskussion. Ein Vintage & FairFashion Markt, Filmvorführungen, ein Spaziergang durch das „essbare Graz“, gemeinsame Wanderungen, Musik und Kleinkunst sind weitere Programmpunkte. Kulinarik-Freunde dürfen sich über nachhaltige gastronomische Angebote mit dem Geco Kulinarikpass freuen.
Erstmal wird das Geco Festival größere Kooperationen mit anderen Festivals, Initiativen und Vereinen eingehen, etwa dem clim@-Festival, dem Crossroads Festival oder Bio Austria Steiermark – somit zieht sich das Programm zeitlich über den ganzen Juni. Wie man Umweltbewusstsein zeitgemäß lebt, das will das Grazer Eco Festival 2026 einmal mehr einer breiten Zielgruppe zeigen.
Programm-Highlights
Mittwoch, 10. Juni:
B2B-Event im Lendhafen: Ab 8.45 Uhr, mit starken Speaker:innen, entspanntem Networking und spannenden Start-ups. Klima-Pakt-Kochworkshop: Von 16.00 bis 22.00 Uhr; unter dem Motto „Kühlende Gerichte für heiße Tage“ im Haus der Begegnung der Pfarre Ragnitz.
Donnerstag, 11. Juni:
Aktionstag an der FH Joanneum: Neben dem ganztägigen Programm für Studierende und Mitarbeiter*innen findet von 15.30 bis 18.00 Uhr ein öffentlicher Vortragsblock (in Englisch) von Klima-Unternehmer Rajahn Meta und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann mit anschließendem Podiumsgespräch im Audimax statt.
Freitag, 12. Juni:
Veranstaltungen auf der Murinsel:
- 18.30 bis 19.30 Uhr: Lesung von Klima-Unternehmer Rajan Mehta und Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann
- ab 19.30 Uhr: Vortrag von Nachhaltigkeitsaktivistin Nunu Kaller mit anschließendem Gespräch
Samstag, 13. Juni:
Vintage und FairFashion Day inklusive Markt mit Apflbutzn und Dogdays of Summer im Lendhafen
Sonntag, 14. Juni:
Vortrag von Reporter und Autor Karim El-Gawhari mit Gesprächsrunde im Grazer Meerscheinschlössl ab 19 Uhr