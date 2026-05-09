Der Distinguished Gentleman’s Ride findet am 17. Mai 2026 erneut in Graz statt. Die weltweite Charity-Ausfahrt setzt ein Zeichen für Prostatakrebs-Forschung und die mentale Gesundheit von Männern.

Am 17. Mai 2026 startet der Distinguished Gentleman’s Ride zum wiederholten Mal in Graz. Weltweit beteiligen sich über 1.000 Städte an der Charity-Ausfahrt zugunsten der Prostatakrebs-Forschung und der mentalen Gesundheit von Männern. Anmeldungen sind ab sofort möglich, auch Fahrerinnen sind ausdrücklich willkommen.

Distinguished Gentleman’s Ride 2026

Was 2012 in Sydney als Idee eines einzelnen Motorradfahrers begann, ist heute eine der größten Charity-Bewegungen im Motorradsport. Stilvoll gekleidete Fahrerinnen und Fahrer auf klassischen und Custom-Bikes machen weltweit auf zwei Themen aufmerksam, die im öffentlichen Diskurs nach wie vor unterrepräsentiert sind: Prostatakrebs als häufigste Krebserkrankung bei Männern und psychische Gesundheit als blinder Fleck männlicher Lebensrealität.

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In Graz wird der Ride von Clemens Schilhan (Dr. Schilhan Holding GmbH) und David Ertler (ERTLER EXECUTIVE SEARCH) ausgerichtet. Sie sind sich einig: „Der DGR ist mehr als eine Ausfahrt. Wir nutzen die Sichtbarkeit, die ein Motorrad in der Innenstadt nun einmal hat, um über zwei Themen zu reden, über die Männer zu selten reden – ihre körperliche und ihre mentale Gesundheit.“

Bikes & Dresscode – das Markenzeichen des DGR Der Ride lebt von seiner unverwechselbaren Ästhetik. Gefahren werden Motorräder im klassischen Stil: Café Racer, Bobber, Scrambler, Tracker, moderne Klassiker, Old-School-Chopper, klassische Roller und Beiwagenmaschinen. Die Fahrerinnen und Fahrer erscheinen in feiner Kleidung , Tweedanzüge, Westen, Krawatten, Fliegen, auch Smoking. Diese bewusst gesetzte Eleganz erzeugt im Stadtbild jene Aufmerksamkeit, die für die Spendenbotschaft den Unterschied macht.

Ablauf, Teilnahme, Spenden Ablauf am 17. Mai 2026 10:00 Uhr – Treffpunkt Hotel Weitzer: Empfang, Kaffee, Austausch unter Fahrerinnen und

Fahrern

Fahrern 11:00 Uhr – Start: rund 12 km gemütliche Ausfahrt durch die Grazer Innenstad

12:00 Uhr – Rückkehr zum Hotel Weitzer: Würstelbuffet, Getränke, Networking Teilnahme & Anmeldung Eingeladen sind Motorradfahrerinnen und -fahrer. Die Anmeldung erfolgt über die offizielle DGR-Plattform: https://gentlemansride.com/de/events/austria/graz Spendenzweck Sämtliche Spenden gehen an die Movember Foundation und damit an internationale Forschungs- und Aufklärungsprogramme zu Prostatakrebs und psychischer Gesundheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert