29:33 – HSG Holding Graz verliert Auswärtsspiel in Bregenz

Die HSG Holding Graz hat das Auswärtsspiel bei Bregenz Handball mit 29:33 verloren und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen. Ausschlaggebend war vor allem eine schwache Chancenverwertung in entscheidenden Phasen der Partie. Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, bis zur 15. Minute konnte sich kein Team klar absetzen. Danach nutzten die Gastgeber jedoch mehrere Fehlwürfe der Grazer konsequent aus und erspielten sich Schritt für Schritt einen Vorteil. Trotz eines frühen Time-outs von Trainer Risto Arnaudovski gelang es der HSG nicht, den Rhythmus der Bregenzer nachhaltig zu brechen. Zur Pause lagen die Steirer bereits mit 13:19 zurück.

HSG Holding Graz muss sich in Bregenz geschlagen geben

Nach dem Seitenwechsel startete Graz engagiert und verkürzte durch zwei schnelle Treffer auf 15:19. Die Aufholjagd hielt jedoch nicht lange an, da Bregenz rasch wieder Kontrolle über das Spiel gewann und den Vorsprung zwischenzeitlich deutlich ausbaute. Erst in der Schlussphase kam die HSG noch einmal heran und verkürzte bis wenige Minuten vor dem Ende auf 26:30, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Erschwerend kam der verletzungsbedingte Ausfall von Matej Galina hinzu, der der Offensive der Grazer zusätzliche Optionen nahm. Nach der Niederlage geht es für die HSG nun in die Nationalteampause. Am 23. Mai folgt das nächste Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn in der HLA Meisterliga.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 22:00 Uhr aktualisiert