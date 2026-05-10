Grazer Metalband für Kinder veröffentlicht Debütalbum

Metal für Kinder? Genau das bringt die Grazer Band „Sunny Lila und die Donnerbande“ jetzt auf die Bühne. Am 21. Juni feiert die Gruppe in der Postgarage ihr erstes Album „Hagel & Headbanging“ – mit einer Show für Kinder und Erwachsene. Mit echten Gitarren, donnernden Drums und jeder Menge Mitmach-Momenten soll das Publikum nicht nur zuhören, sondern mitsingen, tanzen und „Ziegenhörner“ zeigen.

„Kinder dürfen laut sein“

Hinter dem Projekt steckt Sängerin Sandra Dorninger alias Sunny Lila. Sie ist bereits mit „Sunny’s Liederlade“ als Kinderliedermacherin unterwegs und verbindet nun ihre Erfahrung mit ihrer Leidenschaft für Rock und Metal. „Ich freue mich riesig, mit Sunny Lila und der Donnerbande Rock und Metal für Kinder auf die Bühne zu bringen. Kinder dürfen laut sein, stark sein und ganz sie selbst“, sagt sie. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen entstand daraus die erste Rock- und Metalband für Kinder und Familien aus Graz. Die erste Single „Mein Rudel an Wölfen“ kam laut Band bereits bei den ersten Konzerten im Sommer 2025 gut an. Besonders beim Popella-Festival in Graz sei die Stimmung überwältigend gewesen. „Die Kids sind abgegangen, haben geschrien und die ‚Ziegenhörner‘ gezeigt. Unbeschreiblich“, erzählt Sunny Lila.

Musik als Ventil

Für die Band ist Rockmusik mehr als nur laute Gitarren. Die Songs sollen Kindern Mut machen und Raum für Gefühle schaffen. Themen wie Gemeinschaft, Natur oder Anti-Mobbing stehen dabei im Mittelpunkt. „So nicht!“, rufen Kinder bei den Konzerten gemeinsam gegen Mobbing an. Drummer „Professor Hagelkorn“ bringt die Idee der Band einfach auf den Punkt: „Kinder sind wie Rock und Metal. Laut, ehrlich und voller Energie.“ Auch Bassist „Blitzi Funkensprung“ sieht darin einen Mehrwert für die ganze Familie. Rock und Metal würden nicht nur den musikalischen Horizont erweitern, sondern auch gemeinsame Erlebnisse schaffen.

Konzert soll alle mitnehmen

Das Konzert in der Postgarage wird inklusiv gestaltet. Begleitet wird die Show von einer gehörlosen Person mit Österreichischer Gebärdensprache. Zusätzlich setzt die Band auf Piktogramme, einfache Sprache und eine angepasste Lautstärke. „Uns geht es nicht um das bloße Dabeisein, sondern um echte, barrierefreie Teilhabe“, erklärt Gitarrist „Wolki Dachschaden“. Trotz gedrosselter Lautstärke empfiehlt die Band einen Gehörschutz für empfindliche Ohren. Auf die Besucher warten neben der Musik auch die Figuren Zieglinde und Emo-Frosch Quentin Quak.