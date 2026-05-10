Tierarzt-Hausbesuche: Neues Angebot in der Region Graz startet im Juni

Ab Juni 2026 bietet der Aktive Tierschutz Austria neue tierärztliche Hausbesuche in Graz und Graz-Umgebung an. Jeden Donnerstag sind Tierärztinnen unterwegs, um Hunde, Katzen und andere Haustiere direkt im vertrauten Zuhause zu untersuchen und zu behandeln. Ziel des Angebots ist es, Tierarztbesuche für die Tiere möglichst stressfrei zu gestalten und eine ruhigere Alternative zur klassischen Ordination zu schaffen. Viele Tiere reagieren in ungewohnter Umgebung nervös – durch die Behandlung in der gewohnten Umgebung soll genau dieser Stress deutlich reduziert werden. Termine für die Hausbesuche können telefonisch (0676 842 417 445) vereinbart werden.