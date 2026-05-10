Powerfood-Menüs: Med Uni Graz erweitert Mensa-Angebot

Ein- bis zweimal pro Woche stehen damit Gerichte auf dem Speiseplan, die gezielt darauf ausgerichtet sind, Stoffwechsel und Immunsystem zu unterstützen sowie zellulären Alterungsprozessen und Entzündungen entgegenzuwirken.

Ein- bis zweimal pro Woche stehen damit Gerichte auf dem Speiseplan, die gezielt darauf ausgerichtet sind, Stoffwechsel und Immunsystem zu unterstützen sowie zellulären Alterungsprozessen und Entzündungen entgegenzuwirken.

Ab dem 11. Mai 2026 erweitert die Mensa an der Medizinischen Universität Graz ihr Angebot um sogenannte Longevity-Powerfood-Menüs. Ein- bis zweimal pro Woche stehen damit Gerichte auf dem Speiseplan, die gezielt darauf ausgerichtet sind, Stoffwechsel und Immunsystem zu unterstützen sowie zellulären Alterungsprozessen und Entzündungen entgegenzuwirken – wissenschaftlich fundiert und alltagstauglich umgesetzt.

Ernährung als Schlüssel für gesundes Altern

Was täglich auf den Teller kommt, beeinflusst maßgeblich Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden nicht nur heute, sondern langfristig. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Ernährung einer der zentralen Faktoren für gesundes Altern ist. Die neuen Longevity-Powerfood-Menüs wurden auf Basis aktueller Forschungsergebnisse in enger Zusammenarbeit mit der Allgemein- und Ernährungsmedizinerin Kristina Hütter-Klepp sowie der Zellbiologin Corina Madreiter-Sokolowski entwickelt. „Ernährung wirkt direkt auf zentrale Prozesse im Körper, von Entzündungsmechanismen bis hin zum Zellstoffwechsel. Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu übersetzen, dass sie im Alltag einfach umsetzbar sind“, erklärt Kristina Hütter-Klepp. „Besonders spannend ist, dass bestimmte Nährstoffe und deren Kombinationen Signalwege beeinflussen können, die mit Alterung und Stoffwechsel in Verbindung stehen“, ergänzt Corina Madreiter-Sokolowski.

Was steckt hinter Longevity-Powerfood?

Longevity-Powerfood setzt auf ein ausgewogenes Ernährungsmuster statt auf einzelne „Superfoods“. Im Fokus stehen Lebensmittel, die chronische Entzündungsprozesse reduzieren können, Stoffwechsel und Immunsystem unterstützen, Muskel- und Organfunktion erhalten und Energielevel sowie Leistungsfähigkeit stabilisieren. Zentrale Bestandteile sind unter anderem ballaststoffreiche Kohlenhydrate, hochwertige pflanzliche Proteine, ungesättigte Fettsäuren sowie prä- und probiotische Lebensmittel. Besonderer Wert wird zudem auf regionale, saisonale und möglichst unverarbeitete Zutaten gelegt.

Von der Forschung in den Alltag

Die Umsetzung erfolgt direkt im Mensabetrieb am Campus der Med Uni Graz. Die Gerichte orientieren sich an wissenschaftlichen Empfehlungen, bleiben dabei aber bewusst alltagstauglich und schmackhaft. Beispiele reichen von Gemüsegerichten mit Hülsenfrüchten über Vollkornvarianten klassischer Beilagen bis hin zu Fischgerichten mit hochwertigen Fetten oder nährstoffreichen Frühstücksoptionen wie Porridge mit Beeren und Nüssen. Schonende Zubereitungsmethoden wie Dämpfen oder Dünsten sowie ein hoher Anteil an frischen und pflanzenbasierten Zutaten stehen dabei im Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit und Gesundheit gemeinsam gedacht

Neben den gesundheitlichen Aspekten spielt auch die Umwelt eine wichtige Rolle: Kurze Transportwege, saisonale Produkte und eine ressourcenschonende Verarbeitung sind zentrale Bestandteile des Konzepts. Denn gesundes Altern ist eng mit einer gesunden Umwelt verknüpft. Die Mensa GmbH am Campus der Med Uni Graz setzt seit Jahren auf frische, ausgewogene und vielfältige Verpflegung mit regional-saisonaler Ausrichtung. Mit dem neuen Longevity-Powerfood-Angebot wird dieses Konzept nun gezielt um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse erweitert. „Wir freuen uns, unseren Gästen mit dem Longevity-Powerfood ein Angebot zu machen, das Genuss und Gesundheit sinnvoll verbindet und gleichzeitig aktuelle Forschung direkt erlebbar macht“, sagt Christian Jokesch, Standortleiter der Mensa.