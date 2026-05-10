Rettung, Brandalarm, Ölspur: Drei Einsätze innerhalb weniger Stunden

Den Beginn machte um 14.22 Uhr eine Liftöffnung im Johann-Kamper-Ring, ausgelöst durch einen Stromausfall in Pachern. Die eingeschlossenen Personen konnten sich jedoch bereits selbst befreien, sodass nach kurzer Kontrolle rasch wieder eingerückt werden konnte. Noch auf der Rückfahrt folgte bereits der nächste Alarm: ein Brandmeldealarm im Sportzentrum. Auch hier stellte sich schnell heraus, dass kein Brand vorlag.

Kaum abgeschlossen, ging es direkt weiter zur dritten Einsatzstelle: eine Ölspur, die sich von der Reintalstraße bis nach Raaba zog. Die Fahrbahn wurde gebunden und die zuständige Feuerwehr Raaba nachalarmiert, um den Einsatzbereich zu übernehmen. Gegen 17 Uhr konnte die Feuerwehr Hart bei Graz schließlich wieder vollständige Einsatzbereitschaft melden.