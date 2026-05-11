Neuer Baufachmarkt in Graz eröffnet: „Wir freuen uns sehr“

Mit einer großen Eröffnungsfeier hat der Baustoffhandel SCHILOWSKY seinen neuen Standort in der Puntigamer Straße in Graz am 5. und 6. Mai offiziell eröffnet.

Rund 160 Gäste feierten an zwei Tagen gemeinsam den neuen Standort des Baustoffhandels SCHILOWSKY am Mörz Naturstein Campus in der Puntigamer Straße in Graz. Die Besucher erhielten dabei Einblicke in die modernen Räumlichkeiten und das erweiterte Angebot des Unternehmens. Neben persönlichen Gesprächen und verschiedenen Aktionen sorgte auch das kulinarische Angebot für gute Stimmung. Im Mittelpunkt des neuen Standorts stehen hochwertige Lösungen im Bereich Trockenbau sowie ein breites Sortiment an Profiwerkzeugen. Mit dem Umzug möchte SCHILOWSKY – als Teil von STARK Österreich – seine Präsenz in Graz weiter stärken und die Betreuung der Kundinnen und Kunden ausbauen. Standortleiter Christoph Pammer zeigte sich mit dem Auftakt sehr zufrieden:

Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und den gelungenen Auftakt an unserem neuen Standort.“

©Schilowsky V. l. n. r.: Standortleiter Stv. Mirzet Tajic, Standortleiter Christoph Pammer und Geschäftsführerpaar Lisa und Christoph Schilowsky-Käfer vor dem neuen Standort.