Auto verkeilte sich mit Baum: Zwei Verletzte bei Unfall auf B70

In der Nacht auf Samstag kam es auf der B70 bei Lieboch zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr musste das Unfallauto mit einem Kran sichern, nachdem es sich mit einem Baum verkeilte.

Das Unfallfahrzeug verkeilte sich auf der B70 bei Lieboch mit einem Baum. Die Feuerwehr musste das Auto mit dem LKW-Kran sichern.

Das Unfallfahrzeug verkeilte sich auf der B70 bei Lieboch mit einem Baum. Die Feuerwehr musste das Auto mit dem LKW-Kran sichern.

Am Freitag, dem 9. Mai 2026, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lieboch um 22.39 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf die B70 in Fahrtrichtung Voitsberg gerufen. Laut Feuerwehr gab es bei dem Unfall zwei leicht verletzte Personen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort eintrafen, waren das Rote Kreuz sowie die Polizei bereits vor Ort. Die verletzten Personen wurden zu diesem Zeitpunkt bereits versorgt. Für die Feuerwehr stand zunächst die Sicherung der Unfallstelle im Mittelpunkt.

Fahrzeug verkeilte sich mit Baum

Wie die Feuerwehr Lieboch berichtet, stellte sich rasch heraus, dass sich das Fahrzeug mit einem Baum verkeilte. Zudem war zunächst unklar, ob eine Gefahr für die Umwelt bestand. Das Unfallauto wurde deshalb vom Baum gelöst und anschließend mit dem LKW-Kran gesichert abgestellt. Während des Einsatzes errichteten die Florianis außerdem einen Brandschutz und sicherten die Unfallstelle ab. Im Einsatz standen die Feuerwehr Lieboch mit HLF 1-LB, TLF 4000 und LKW-Kran sowie Rettung und Polizei.