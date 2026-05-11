„Brand aus“ nach 17 Tagen: Waldbrand in Eisbach-Rein gelöscht

Der Waldbrand in Eisbach-Rein ist Geschichte: Am Montag, dem 11. Mai, wurde um 9.25 Uhr „Brand aus“ gegeben. Damit endet einer der größten Feuerwehreinsätze in der Geschichte der steirischen Feuerwehr nach insgesamt 17 Tagen.

Nach 17 Tagen Ausnahmezustand in Eisbach-Rein ist der Waldbrand offiziell gelöscht. Mehr als 2.500 Einsatzkräfte standen im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Nach 17 Tagen Ausnahmezustand in Eisbach-Rein ist der Waldbrand offiziell gelöscht. Mehr als 2.500 Einsatzkräfte standen im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Der verantwortliche Einsatzleiter ABI Hannes Koch verkündete am Montagvormittag das Ende des Einsatzes. „BRAND-AUS“, hieß es um 9.25 Uhr vonseiten des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung. Gleichzeitig sprach Koch allen Beteiligten seinen Dank aus. Er bedankt sich bei „allen Kameradinnen und Kameraden von den Feuerwehren, von den unterschiedlichen Einsatzorganisationen und Behörden, den Forstarbeitern, sowie den Vertretern des Stift Rein für ihre außerordentliche Leistungsbereitschaft und perfekte Zusammenarbeit“.

©BFV Graz-Umgebung Nach 17 Tagen wurde der Waldbrand in Eisbach-Rein offiziell für beendet erklärt. Einsatzleiter ABI Hannes Koch dankte mehr als 2.500 Helfern für ihren Einsatz.

Mehr als 2.500 Personen standen im Einsatz

Der Waldbrand hatte Einsatzkräfte über mehr als zwei Wochen hinweg gefordert. Zeitweise kämpften tausende Helfer gegen die Flammen und die schwierigen Bedingungen im unwegsamen Gelände. Insgesamt waren laut Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung mehr als 2.500 Personen in Eisbach-Rein im Einsatz. Noch vor wenigen Tagen war ein offizielles „Brand aus“ nicht möglich gewesen. 5 Mintuen berichtete: Waldbrand Eisbach-Rein: Kein „Brand aus“, Feuerwehr weiter im Einsatz. Feuerwehrkräfte mussten weiterhin versteckte Glutnester kontrollieren. Diese konnten sich im Waldboden, unter Wurzeln oder in schwer zugänglichen Bereichen halten und jederzeit erneut aufflammen.

Schwierige Nachlöscharbeiten im Gelände

Zuletzt standen nur noch kleinere Einsatzteams im betroffenen Gebiet im Einsatz. Statt großflächiger Löscharbeiten lag der Fokus auf der Suche nach versteckten Glutstellen. Das rund 70 Hektar große Areal musste dabei Schritt für Schritt kontrolliert werden. Regenfälle hatten die Lage in den vergangenen Tagen zwar entschärft, dennoch blieb die Gefahr durch mögliche Glutreste bestehen. Erst jetzt konnte endgültig Entwarnung gegeben werden.

©Feuerwehr Mooskirchen | Der Waldbrand in Eisbach-Rein beschäftigte die Einsatzkräfte über 17 Tage hinweg. Zeitweise standen tausende Helfer im schwierigen Gelände im Einsatz.

Ermittlungen laufen weiter

Während der Feuerwehreinsatz nun abgeschlossen ist, dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand möglicherweise durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst worden sein könnte. Die genauen Umstände werden noch untersucht.