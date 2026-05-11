Stadt Graz hebt Grillverbot für Auwiesen und Kalkleiten auf

Nach Tagen voller Trockenheit gibt die Stadt Graz jetzt Entwarnung: Das Grillverbot auf den öffentlichen Grillplätzen der Auwiesen und Kalkleiten wurde wieder aufgehoben. Grund dafür ist der Regen der vergangenen Woche.

„Der Regen der letzten Woche hat etwas Entspannung gebracht“, erklärt die Stadt Graz am Montag. Auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage würden weiteren Niederschlag vorhersagen. Dieser tue „der Vegetation und den Böden gut“. Deshalb darf auf den öffentlichen Grillplätzen in Auwiesen und Kalkleiten ab sofort wieder gegrillt werden.

Verbot galt seit Ende April

Das absolute Grill- und Feuerverbot war am 29. April 2026 verhängt worden. Damals hatte die Stadt Graz gemeinsam mit Experten der Landesforstdirektion sowie der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH auf die anhaltende Trockenheit reagiert. Die Waldbrandgefahr war stark angestiegen. Zusätzlich sorgte damals ein Waldbrand in Eisbach-Rein für einen Großeinsatz. Feuerwehren aus Graz-Umgebung sowie Einsatzkräfte aus der gesamten Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich standen im Einsatz.

Stadt appellierte an Vorsicht

Bereits Ende April hatte die Stadt Graz die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Die geltende Waldbrandverordnung verbietet das Entzünden von Feuer und Rauchen in Waldgebieten sowie in der Nähe von Wäldern. Außerdem wurde darauf hingewiesen, keine Zigarettenstummel wegzuwerfen, auf Lagerfeuer zu verzichten und keinen Müll in der Natur liegen zu lassen. Auch abgestellte Fahrzeuge auf trockenem Gras könnten zur Gefahr werden.

Im Ernstfall sofort Feuerwehr rufen

Wer einen Brand entdeckt, soll sofort die Feuerwehr unter dem Notruf 122 verständigen. Die Stadt Graz rät außerdem dazu, in sicherer Entfernung auf die Einsatzkräfte zu warten, um diese bei Bedarf einweisen zu können.