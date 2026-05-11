SUV-Lenker fuhr nach Unfall in Graz einfach weiter – Zeugen gesucht

Ein riskantes Fahrmanöver dürfte Samstagabend in der Grazer Innenstadt einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst haben. Zwei junge Männer wurden verletzt, der mutmaßlich beteiligte Autolenker fuhr einfach weiter.

Der Unfall ereignete sich am Opernring in Graz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der Unfall ereignete sich am Opernring in Graz. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark erst jetzt bekannt gab, kam es bereits am Samstagabend, dem 25. April 2026, zu einem Verkehrsunfall am Opernring. Ein 22-jähriger Grazer war gegen 20.55 Uhr mit seinem Moped und einem 24-jährigen Sozius in westliche Richtung unterwegs.

Plötzlich Spur gewechselt

Die beiden fuhren auf dem linken der zwei Fahrstreifen, als auf Höhe „Am Eisernen Tor Nr. 7“ plötzlich ein Wagen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 22-Jährige stark abbremsen und wich nach links aus. Dabei verlor der Grazer die Kontrolle über sein Moped. Das Fahrzeug kam zu Sturz und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein 24-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Beide ins LKH Graz gebracht

Nach der Erstversorgung wurden beide Männer ins LKH Graz eingeliefert. Der bislang unbekannte Autofahrer hielt laut Polizei nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV handeln. Weitere Details zum Fahrzeug sind derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls beziehungsweise nach dem Lenker oder der Lenkerin des dunklen SUV. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059/133/654110 erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.