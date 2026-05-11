Grazer Fahrradpolizei startet in die Sommersaison

Mit Beginn der warmen Jahreszeit ist die Grazer Fahrradpolizei wieder verstärkt unterwegs. Heuer stehen neben mehr Präsenz in der Innenstadt vor allem die neuen Regeln für E-Scooter im Fokus der Kontrollen.

Am Montag, dem 11. Mai 2026, stellte sich die Fahrradpolizei im Augarten offiziell vor. Die fünf Polizistinnen und fünf Polizisten kommen aus unterschiedlichen Dienststellen und versehen ihren Dienst bei der „Verkehrsinspektion 2“ des Stadtpolizeikommandos Graz. Vor allem in der Innenstadt sollen die Fahrradstreifen schnell und flexibel unterwegs sein.

Präsenz in Parks und Begegnungszonen

Auffallen werden die Einsatzkräfte auch heuer wieder durch ihre neongelben Jacken. Besonders in Parkanlagen, Begegnungszonen, auf Radwegen und an stark frequentierten Orten in der Innenstadt wird die Fahrradpolizei verstärkt präsent sein. Neben Verkehrskontrollen übernehmen die Beamten auch sicherheitspolizeiliche Aufgaben und stehen als direkte Ansprechpartner für die Bevölkerung bereit. Die Fahrradpolizei gibt es in Graz bereits seit 2007. Anfangs war sie nur in den Sommermonaten im Einsatz. Seit 2024 wird der Fahrraddienst ganzjährig organisiert. Während im Winter flexibel eingeteilt wird, sorgt in der Sommersaison die fixe Zuteilung zur Verkehrsinspektion für regelmäßige Einsätze im gesamten Stadtgebiet.

©LPD Steiermark/Huber | Eine Streife der Fahrradpolizei bei Kontrollen im Augarten.

Kontrollen bei E-Scootern nehmen zu

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf den neuen Regeln für E-Scooter, die seit 1. Mai 2026 gelten. Diese sollen bei den täglichen Streifen und Schwerpunktaktionen verstärkt kontrolliert werden. „Viele Menschen nutzen E-Scooter mittlerweile ganz selbstverständlich im Alltag. Umso wichtiger ist es, dass auch die neuen gesetzlichen Bestimmungen bekannt sind und eingehalten werden. Unser Ziel ist dabei nicht nur die Kontrolle, sondern vor allem auch Aufklärung und Prävention“, erklärt Kontrollinspektorin Stefanie Ninaus, Leiterin der Fahrradpolizei in Graz.

Polizei appelliert an Rücksichtnahme

Mit Blick auf die steigende Zahl unterschiedlicher Verkehrsteilnehmender ruft die Polizei zu mehr gegenseitiger Rücksicht im Straßenverkehr auf. „Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Scooter oder Pkw – im Straßenverkehr zählt gegenseitiger Respekt. Wer aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs ist, leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller Menschen in unserer Stadt“, betont Oberstleutnant Roman Strauß, Leiter der Verkehrspolizei in Graz.