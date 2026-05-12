Griesplatz: So wird das „Herz von Gries“ zur grünen Oase

Lange wurde darüber diskutiert, nun ist die Entscheidung gefallen: Der EU-weite Gestaltungswettbewerb für den Griesplatz ist entschieden. Das Wiener Büro „DnD Landschaftsplanung“ setzte sich gegen 43 Mitbewerber durch.

Der Griesplatz ist seit Jahrhunderten ein zentraler Ankerpunkt in Graz. Doch die Realität sieht aktuell grau aus: Rund 18.000 Fahrzeuge queren täglich das Areal, Versiegelung und Hitze machen den Aufenthalt wenig attraktiv. Das soll sich nun grundlegend ändern, berichtet die Stadt auf ihrer Webseite.

„Kopf. Bauch,.Fuß“: Ein Platz mit Struktur

Das Siegerprojekt mit dem Titel „kopf . bauch . fuß“ gliedert den 16.400 Quadratmeter großen Bereich in drei klare Zonen:

Der Norden (Kopf): Ein offener Stadtraum mit Blick auf den Schlossberg. Hier wird die Mariensäule neu inszeniert und an einem anderen Standort zum zentralen Treffpunkt.

Ein offener Stadtraum mit Blick auf den Schlossberg. Hier wird die Mariensäule neu inszeniert und an einem anderen Standort zum zentralen Treffpunkt. Die Mitte (Bauch): Ein grüner „Wohlfühlbereich“ mit viel Schatten und konsumfreien Zonen.

Ein grüner „Wohlfühlbereich“ mit viel Schatten und konsumfreien Zonen. Der Süden (Fuß): Hier werden die Mobilitätsfunktionen gebündelt – inklusive der künftigen Straßenbahn und einer modernen ÖV-Drehscheibe.

Klimafit durch 45 neue Bäume

Besonderes Augenmerk liegt auf der Abkühlung des Bezirks. Rund 45 neue Bäume werden gepflanzt. Dank des „Schwammstadt-Prinzips“ und neuer Wasserelemente soll das Mikroklima spürbar verbessert werden, heißt es.