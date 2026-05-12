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/ ©Stadt Graz/Fischer
Bild auf 5min.at zeigt den Griesplatz
Am Foto: Michael Deutsch und Bernhard Inninger (Stadtplanung), Siegerin Rita Engl, Vizebgm.in Judith Schwentner sowie Bertram Werle und Vladimir Strecansky (Stadtbaudirektion).
Graz
12/05/2026
Toll

Griesplatz: So wird das „Herz von Gries“ zur grünen Oase

Lange wurde darüber diskutiert, nun ist die Entscheidung gefallen: Der EU-weite Gestaltungswettbewerb für den Griesplatz ist entschieden. Das Wiener Büro „DnD Landschaftsplanung“ setzte sich gegen 43 Mitbewerber durch.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)

Der Griesplatz ist seit Jahrhunderten ein zentraler Ankerpunkt in Graz. Doch die Realität sieht aktuell grau aus: Rund 18.000 Fahrzeuge queren täglich das Areal, Versiegelung und Hitze machen den Aufenthalt wenig attraktiv. Das soll sich nun grundlegend ändern, berichtet die Stadt auf ihrer Webseite.

„Kopf. Bauch,.Fuß“: Ein Platz mit Struktur

Das Siegerprojekt mit dem Titel „kopf . bauch . fuß“ gliedert den 16.400 Quadratmeter großen Bereich in drei klare Zonen:

  • Der Norden (Kopf): Ein offener Stadtraum mit Blick auf den Schlossberg. Hier wird die Mariensäule neu inszeniert und an einem anderen Standort zum zentralen Treffpunkt.
  • Die Mitte (Bauch): Ein grüner „Wohlfühlbereich“ mit viel Schatten und konsumfreien Zonen.
  • Der Süden (Fuß): Hier werden die Mobilitätsfunktionen gebündelt – inklusive der künftigen Straßenbahn und einer modernen ÖV-Drehscheibe.

Klimafit durch 45 neue Bäume

Besonderes Augenmerk liegt auf der Abkühlung des Bezirks. Rund 45 neue Bäume werden gepflanzt. Dank des „Schwammstadt-Prinzips“ und neuer Wasserelemente soll das Mikroklima spürbar verbessert werden, heißt es.

Die Fakten im Überblick:

Projektfläche: ca. 16.400 m²

Kosten: Rund 10 Millionen Euro.
Wie geht es weiter? Die Stadtplanung startet nun die Detailplanungen und Verhandlungen mit dem Siegerbüro. In den kommenden Schritten werden die Entwürfe konkretisiert, um den Griesplatz fit für die Zukunft zu machen.

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