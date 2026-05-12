Uni-Graz-Wahrzeichen erstrahlen in neuem Glanz
Das RESOWI-Zentrum der Universität Graz feiert heuer seinen 30. Geburtstag. Pünktlich zum Jubiläum wurden die meterhohen Kunstwerke des Weltstars Jannis Kounellis restauriert.
Wer am RESOWI-Zentrum entlangspaziert, kommt an ihnen nicht vorbei: Die vier gewaltigen Installationen aus Stahl, Jutesäcken, Holzbalken und Kohle prägen seit drei Jahrzehnten das Bild des 300 Meter langen Gebäudes. Geschaffen wurden sie vom griechischen Künstler Jannis Kounellis, einem Hauptvertreter der „Arte Povera“. Es handelt sich dabei um seine weltweit wohl einzigen Arbeiten im öffentlichen Raum, so in einer Aussendung der Universität Graz.
Für monumentalen und authentischen Eindruck
Nach 30 Jahren im Freien war eine gründliche Überholung dringend nötig. Im Auftrag von BIG ART, der Kunstinitiative der Bundesimmobiliengesellschaft, machten sich die Restauratoren Lea Huck und Christoph Melichar ans Werk. „Nach einer Bestands- und Zustandsaufnahme sowie der Reinigung wurde die Durchführung von statischen Maßnahmen am Holzbalken restauratorisch begleitet, sekundär angebrachte Stützkonsolen konnten dadurch wieder abgenommen werden“, so in der Aussendung. Ein überdehntes Naturfaserseil wurde mit speziellen Vernähungen stabilisiert. Ziel war es, den monumentalen und authentischen Eindruck der Werke wiederherzustellen.