Uni-Graz-Wahrzeichen erstrahlen in neuem Glanz

Restauratorin Lea Huck führte eine Bestands- und Zustandsaufnahme sowie Reinigung der Kunstwerke von Jannis Kounellis im RESOWI-Zentrum durch.

Restauratorin Lea Huck führte eine Bestands- und Zustandsaufnahme sowie Reinigung der Kunstwerke von Jannis Kounellis im RESOWI-Zentrum durch.

Wer am RESOWI-Zentrum entlangspaziert, kommt an ihnen nicht vorbei: Die vier gewaltigen Installationen aus Stahl, Jutesäcken, Holzbalken und Kohle prägen seit drei Jahrzehnten das Bild des 300 Meter langen Gebäudes. Geschaffen wurden sie vom griechischen Künstler Jannis Kounellis, einem Hauptvertreter der „Arte Povera“. Es handelt sich dabei um seine weltweit wohl einzigen Arbeiten im öffentlichen Raum, so in einer Aussendung der Universität Graz.

Für monumentalen und authentischen Eindruck

Nach 30 Jahren im Freien war eine gründliche Überholung dringend nötig. Im Auftrag von BIG ART, der Kunstinitiative der Bundesimmobiliengesellschaft, machten sich die Restauratoren Lea Huck und Christoph Melichar ans Werk. „Nach einer Bestands- und Zustandsaufnahme sowie der Reinigung wurde die Durchführung von statischen Maßnahmen am Holzbalken restauratorisch begleitet, sekundär angebrachte Stützkonsolen konnten dadurch wieder abgenommen werden“, so in der Aussendung. Ein überdehntes Naturfaserseil wurde mit speziellen Vernähungen stabilisiert. Ziel war es, den monumentalen und authentischen Eindruck der Werke wiederherzustellen.

©Werner Krug Restaurator Christoph Melichar bei der Reinigung einer Arte-Povera-Installation.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert