18 Mitarbeiter betroffen: Elektrotechnik-Firma meldet Insolvenz an

Über das Vermögen der CT&E GmbH & Co KG mit Sitz in Raaba-Grambach wurde am Montag ein Sanierungsverfahren am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eröffnet. 18 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Das Unternehmen, das im Bereich der Elektrotechnik tätig ist, kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gab, belaufen sich die Passiva auf 1.158.718,26 Euro. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Grazer Rechtsanwältin Ramona Chiara Rumpold bestellt.

Ursachen: Projektstopps und Preissteigerungen

Als Hauptgründe für den Einbruch der Betriebsleistungen zwischen Ende 2025 und März 2026 gibt das Unternehmen Einsparungen im öffentlichen Sektor sowie die Verschiebung großer Bauprojekte an. Aufgrund des Iran-Krieges kam es laut Schuldnerangaben zu Preissteigerungen bei Vorlieferanten von bis zu 20 Prozent. Diese konnten wegen bestehender Verträge nicht an die Kunden weitergegeben werden, so in der Aussendung der AKV. Eine Fortführung des Betriebs ist geplant. Den Gläubigern wird derzeit ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.