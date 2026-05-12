Tierrettung in Raaba: „Bambi“ aus Zaun befreit

Großes Herz für kleine Tiere: Am 11. Mai wurden die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Hart bei Graz zu einem besonderen Einsatz gerufen. Ein Reh hatte sich unglücklich in einem Zaun verfangen.

Das Reh kam aus eigener Kraft nicht mehr frei. „Mit viel Ruhe und Fingerspitzengefühl gelang es den Einsatzkräften, das Tier behutsam aus seiner misslichen Lage zu retten“, so die Feuerwehr Raaba in einem Social Media Posting. Die Rettungsaktion verlief erfolgreich: Das Reh konnte im Anschluss „unverletzt wieder in die Freiheit entlassen“ werden.