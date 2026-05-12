85.000 Besucher stürmten den ersten FunPark in Graz

Elf Tage lang auf dem Gelände der Messe Graz: Der erste „FunPark Graz“ fand statt und die Bilanz zeigt: Rund 85.000 Besucher verwandelten das Areal in eine riesige Erlebniswelt.

Ob Adrenalinjunkie im 50 Meter hohen Riesenrad oder leuchtende Kinderaugen im eigenen Kinder-FunPark: Die Premiere des Grazer FunParks war ein Erfolg. Von 30. April bis 10. Mai strömten die Massen aufs Gelände, um bei Zuckerwatte und rasanten Fahrgeschäften gemeinsam Zeit zu verbringen.

„Graz hat dieses Format gebraucht“

Messe-Geschäftsführer Martin Ullrich zieht mehr als nur zufrieden Bilanz: „Die großartige Resonanz spricht eine klare Sprache. Es freut uns besonders, dass Menschen aller Altersgruppen gemeinsam Spaß und besondere Erlebnisse genießen konnten.“ Auch die Entscheidung, das Spektakel auf elf Tage auszudehnen, erwies sich als goldrichtig und sorgte für eine konstant hohe Frequenz.

Schausteller im Glück

Nicht nur die Gäste, auch die Betreiber der Fahrgeschäfte sind begeistert. Schausteller Jürgen Burkhart lobt die neue Zusammenarbeit mit der Messe: „Die Entscheidung, den FunPark auf elf Tage zu strecken, war eine sehr gute Idee und ein lang ersehnter Wunsch von uns.“ Ein besonderes Zuckerl: Auch der Vergnügungspark bei der kommenden Grazer Herbstmesse wird auf neun Tage verlängert.

Termin für 2027 steht bereits fest

Der FunPark Graz kommt wieder. Nach diesem Erfolg ist die Fortsetzung bereits fixiert. Von 29. April bis 9. Mai 2027 kehren Action, Adrenalin und Familienspaß zurück auf das Gelände der Messe Graz. Hier die besten Bilder vom FunPark in Graz: