Fernwärme-Ausbau in Graz: Projekt „Tiefenkraft“ steht vor dem Start

Lange wurde verhandelt, nun ist es fix: Die Grazer Rathauskoalition bringt das Projekt „Tiefenkraft“ am 21. Mai in den Gemeinderat.

„Im Gemeinderat am 21. Mai werden nun vier zentrale Verträge beschlossen: eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beteiligten Unternehmen, eine Vereinbarung zur Aufteilung von Chancen, Risiken, Aufwänden und Erträgen, ein Wärmelieferungsvertrag sowie ein Wärmetransportdienstleistungsvertrag“, heißt es in der Aussendung der Stadt.

Wer macht was? Klare Rollenverteilung

OMV & Energie Steiermark: Übernehmen als Joint Venture die Bohrungen und die Gewinnung der Energie.

Übernehmen als Joint Venture die Bohrungen und die Gewinnung der Energie. Energie Steiermark: Errichtet die Transportleitungen bis zur Grazer Stadtgrenze.

Errichtet die Transportleitungen bis zur Grazer Stadtgrenze. Energie Graz: Übernimmt die Wärme am Sternäckerweg und verteilt sie über das bestehende Netz an die Grazer Haushalte.

Graz wird „grün“: Der Fahrplan bis 2035

Besonders wichtig für die Stadtkasse: Die ursprünglich geforderte, unbeschränkte Haftung der Stadt Graz ist vom Tisch. Das Risiko für den städtischen Energieversorger wurde deutlich reduziert. Bis 2030 soll der Anteil grüner Wärme in Graz auf über 60 Prozent steigen. Ab 2035 will man dauerhaft die 80-Prozent-Marke bei erneuerbarer Fernwärme erreichen.