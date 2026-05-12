Aktion geplant: „Die Pflege ist sauer“ – im „Kasack“ vor das Landhaus

Am internationalen Tag der Pflege hagelt es Kritik in der Steiermark. Während die KPÖ ihren eigenen „Masterplan“ präsentiert, mahnt die SPÖ die Umsetzung von Wahlversprechen ein.

Seit Jahren wird in der Steiermark über Pflegereformen diskutiert, doch bei den Beschäftigten und Angehörigen kommt laut Opposition zu wenig an. Besonders die Pläne, den Personalschlüssel zu senken, sorgten zuletzt für Widerstand. Über 12.500 Menschen unterschrieben eine Petition gegen diese Verschlechterungen, heißt es in einer Aussendung vom KPÖ-Landtagsklub.

KPÖ präsentiert 12-Punkte-Plan

Weil die Landesregierung zwar einen „Masterplan Pflege“ angekündigt, aber bisher keine Details geliefert haben soll, ist die KPÖ selbst aktiv geworden. Gemeinsam mit Pflegekräften wurde ein Maßnahmenpaket erarbeitet. Die Forderungen? Bessere Personalschlüssel, Entlastung von Bürokratie, attraktivere Ausbildung und die Unterstützung pflegender Angehöriger nach dem „Grazer Modell“. „Wer glaubt, man könne die Krise lösen, indem noch weniger Personal noch mehr leisten soll, hat die Realität […] aus den Augen verloren“, so KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

SPÖ-Chef Lercher: „Lösungen liegen auf dem Tisch“

Auch SPÖ-Chef Max Lercher kritisiert. Er erinnert an das Versprechen der Anstellung pflegender Angehöriger nach dem „Burgenland-Modell“. „Wir haben die Anträge bereits eingebracht. […] Die Anstellung der pflegenden Angehörigen ist in einem Unterausschuss geparkt worden. Auch vom angekündigten ‚Masterplan‘ ist nichts zu hören und vor allem für die Betroffenen nichts spürbar.“, so Lercher. Die drei Lösungen die die SPÖ vorschlägt: Modell zur finanziellen und sozialrechtlichen Absicherung, um Pflege zu Hause ohne Armutsrisiko zu ermöglichen. Ein expertenbasiertes Konzept, um den künftigen Bedarf an Pflegeplätzen strukturiert zu bewältigen. Polizei-Modell für Ausbildung: Faire Entlohnung und Anstellung bereits während der Ausbildung, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen.

Pflegestadtrat: „Bestehende Verträge laufen weiter“

Zum Thema Pflegemodell Anstellung pflegender Angehöriger in Graz: „Gerade pflegende Angehörige brauchen Verlässlichkeit und Sicherheit statt zusätzlicher Sorgen. Deshalb ist klar: Die bestehenden Verträge laufen weiter. Niemand wird einfach fallengelassen“, stellt Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) klar. Es wird betont, dass das Modell wirkt, eine Garantie für 2027 jedoch erst nach der Gemeinderatswahl und den folgenden Budgetverhandlungen gegeben werden kann. „Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – und dafür braucht es auch Verantwortung auf Landesebene“, so Krotzer abschließend.

Aktionstag: Im Kasack vor das Landhaus

Die Debatte erreicht am 19. Mai ihren Höhepunkt im Landtag. Die KPÖ lädt alle Pflegekräfte ein, die Sitzung im Zuschauerbereich zu verfolgen. Bereits vor der Sitzung (9 Uhr) findet eine Aktion unter dem Motto „Die Pflege ist sauer“ vor dem Grazer Landhaus statt.