Amoklauf an Grazer Schule: Täter hatte keine Mitwisser

Fast ein Jahr nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz liegen nun die abschließenden Ermittlungsergebnisse vor. Die Tat, die insgesamt elf Todesopfer forderte, wurde ohne mögliche Mitwisser geplant.

Der 10. Juni 2025 markiert einen der dunkelsten Tage in der Grazer Stadtgeschichte. Nachdem die Schüsse in der Schule fielen, begann ein Einsatz, der das ganze Land in Staatstrauer versetzte. Nun herrscht Gewissheit über die Hintergründe des 21-jährigen Täters aus Graz-Umgebung.

Artur A. handelte allein

Die Ermittlungen bestätigen: Der Täter handelte als Einzeltäter. Es gab weder Mitwisser noch Helfer im Hintergrund. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Als zentrales Motiv identifizierten die Ermittler eine intensive Beschäftigung des 21-Jährigen mit sogenannten „School Shootings“. Er habe frühere Täter glorifiziert. Da sich Arthur A. unmittelbar nach der Tat selbst das Leben nahm, wurde gegen ihn kein weiteres Ermittlungsverfahren geführt.

Waffenbesitz: Keine strafrechtlichen Fehler

Ein viel diskutierter Punkt war die Bewaffnung des Täters. Wie nun feststeht, besaß er die Tatwaffen sowie die Munition legal. Er verfügte über eine gültige Waffenbesitzkarte. Obwohl der 21-Jährige beim Bundesheer als psychologisch untauglich eingestuft worden war, ergaben die Untersuchungen keine strafrechtlich relevanten Fehler bei der Ausstellung seiner Waffenbesitzkarte.

Rückblick auf die Tragödie

Bei dem Amoklauf verloren insgesamt elf Personen ihr Leben (inklusive des Täters). Unter den Opfern befanden sich großteils Schüler sowie eine Lehrerin. Elf weitere Personen wurden bei dem Angriff teils schwer verletzt.