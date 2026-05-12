Sturm gegen Rapid: Polizei verordnet Sicherheitszone rund um das Stadion

Am Sonntag (17. Mai 2026) trifft der SK Sturm Graz in der heimischen Merkur Arena auf den SK Rapid. Rund um das Stadion wurde ein großräumiger Sicherheitsbereich verordnet.

Um 14.30 Uhr wird in Liebenau angepfiffen. Damit es rund um das Spiel friedlich bleibt, hat die Landespolizeidirektion Steiermark eine Verordnung nach dem Sicherheitspolizeigesetz erlassen. Diese gilt am Sonntag bereits ab 10.30 Uhr und bleibt bis 20.30 Uhr aufrecht.

„Wegweisung und Betretungsverbot“

Die Polizei hat in diesem Bereich weitreichende Befugnisse, um gegen potenzielle Randalierer vorzugehen. „Aus diesem Sicherheitsbereich können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Personen wegweisen, die gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen bzw. begangen haben“, heißt es von der steirischen Polizei. Wer sich nicht an die Anweisungen hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen: „Personen, die trotz eines Betretungsverbotes […] den Sicherheitsbereich betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung und können mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro […] bestraft werden.“ Im Extremfall drohen sogar Festnahmen.

Parkverbot und Verkehrsbehinderungen

Wie bei großen Spielen in Liebenau üblich, ist mit massiven Verkehrsbehinderungen und Straßensperren rund um die Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu rechnen. Fans wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Hier ist der Sicherheitsbereich: Der verordnete Bereich umfasst ein großräumiges Gebiet rund um die Merkur: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151. Zeitraum: Sonntag, 17. Mai 2026,10.30 bis 20.30 Uhr.